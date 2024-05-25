Las ciudades más afectadas por el clima severo durante este fin de semana de 'Memorial Day'

Video El mal tiempo amenaza a estados del noreste del país: se esperan tormentas severas y granizo

Grandes áreas del país se encuentran bajo alertas de clima severo, con alerta de condiciones meteorológicas peligrosas para más de 8 millones de personas en siete estados y que podrían afectar las transitadas autopistas durante el Memorial Day.

Se esperan tornados, tormentas y un calor muy superior al esperado en esta época del año en grandes porciones de los Estados Unidos, durante lo que la Asociación Americana del Automóvil (AAA) espera que sea el fin de semana largo de Memorial Day con el número de viajeros más grande visto en casi dos décadas.

Clima severo para el sábado y el domingo

El Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre un grupo de supercélulas de mal tiempo de larga duración que pueden provocar tornados, tormentas de granizo gigante y ráfagas de viento destructivas, por lo que estableció un nivel de riesgo 4 (de un máximo de 5) para partes de Kansas, Oklahoma y Missouri.

Se espera que el mal tiempo comience a manifestarse a última hora de la tarde del sábado y continúe hasta las horas de la noche y que el domingo se extienda hacia el este y se expanda para incluir ciudades como Chicago, St. Louis, Nashville y Little Rock.

Al igual que el sábado, el domingo puede traer vientos dañinos, granizo de gran tamaño y fuertes tornados por lo que se insta a los vacacionistas que presten atención a las advertencias de clima severo en las áreas que visitan.

Aunque se espera que las condiciones climatológicas disminuyan su grado de severidad el lunes, el pronóstico advierte que el mal tiempo llegará al sur de la costa este, presentando riesgo de tormentas severas a ciudades como Charlotte, Richmond y Baltimore enfrentan la posibilidad de tormentas severas.

Inundaciones relámpago y calor extremo en la costa este

El Centro de Predicción de Tormentas prevé fuertes lluvias a los largo del norte de la costa este el lunes, que podrían dejar entre 1 a 2 pulgadas de agua en la región. Las fuertes lluvias combinadas con los suelos saturados del área presentan un riesgo importante de inundaciones repentinas.

Se espera que estas tormentas comiencen a caer en horas de la tarde, por lo que los vacacionistas podrán disfrutar de buen tiempo durante la mañana.

Mientras tanto una fuerte ola de calor continúa azotando la costa del Golfo y el sur de Florida, con niveles de calor récord que se prolongará durante el fin de semana largo, afectando destinos vacacionales tan populares como Nueva Orleans, Tampa y Miami.

Se esperan niveles de humedad severos en el área donde las personas experimentarán un índice de calor de entre 110 a 118 grados.

Las autoridades emitieron alertas de calor severo para todo el sur de Texas las cuales se espera que sean extendidas para cubrir la totalidad del asueto.

Las personas que se vean expuestos al calor deben mantener en mente que es importante mantenerse hidratados y estar atentos a los signos de agotamiento por calor o insolación.