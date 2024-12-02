Nevadas por 'efecto lago' dificultan el regreso a quienes viajaron durante Acción de Gracias

La nieve por efecto lago cubrió franjas de EEUU este fin de semana festivo y se espera que caiga más nieve sobre la región de los Grandes Lagos durante la semana, dificultando los viajes de regreso de millones de personas que se desplazaron para el festivo de Acción de Gracias.

Se emitieron advertencias de tormenta invernal en los lagos Superior y Michigan, y advertencias de nieve por efecto lago en los lagos Erie y Ontario, con fuertes nevadas reportadas este fin de semana en partes de Ohio, Pensilvania y el estado de Nueva York.

Mientras que el fenómeno meteorológico dejó decenas de pulgadas de nieve en el norte del estado de Nueva York, incluyendo casi cuatro pies en el lago Ontario, así como en partes de Pensilvania y Michigan, a los fanáticos no les importaron las ráfagas y las muy bajas temperaturas durante el juego nocturno de la NFL del domingo en Buffalo.

Más de dos millones de personas a sotavento de los Grandes Lagos han estado bajo advertencias climáticas invernales.

Las advertencias de nieve por efecto lago para partes del oeste de Nueva York, el noreste de Ohio y el noroeste de Pensilvania pueden durar hasta el martes por la mañana, reportó CNN.

La nieve por efecto lago ocurre cuando el aire cálido y húmedo pasa sobre un cuerpo de agua y se mezcla con aire más frío y seco, creando franjas estrechas de nieve frecuentemente intensa en tierra. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que se esperaba que cayera más nieve hasta este lunes, y que más nevadas intensas por efecto del lago afecten el área de los Grandes Lagos el miércoles y jueves, acompañadas de fuertes vientos y temperaturas bajo cero.

"El aire ártico continuará manteniendo temperaturas por debajo de lo normal en la mitad oriental de Estados Unidos a principios de esta semana, con intensas nevadas por efecto del lago en las áreas a sotavento de los Grandes Lagos", informó el Servicio Nacional Meteorológico en su cuenta de X.

Este lunes también caerá algo de nieve sobre partes del valle medio del Mississippi, el sur del valle de Ohio y los Apalaches del sur. El martes por la noche, "una zona de baja presión que se acerca desde el centro de Canadá creará nieve de moderada a intensa sobre partes de la Península Superior de Michigan hasta el miércoles", agregó la agencia.

En general, cerca del 70% de los Estados Unidos continentales sentirá frío en los próximos días, con temperaturas inferiores a 32 grados Fahrenheit.

El partido de los Buffalo Bills bajo la nieve

En Buffalo, los directivos de los Bills de la NFL buscaron personal extra para quitar nieve en el estadio durante la temporada, incluida la previa al partido del domingo por la noche contra los San Francisco 49ers. El equipo anunció que pagaría $20 por hora y ofrecería comida y bebidas calientes.

La nieve por efecto lago comenzó a golpear el área el sábado cerca del estadio de los Bills en Orchard Park, Nueva York. Aunque la tormenta se desplazó al sur del estadio al mediodía del domingo,siguió cayendo nieve esporádicamente durante el día. Las ráfagas comenzaron a caer con más fuerza justo antes de la patada inicial del partido. El juego se jugó en condiciones frías con una temperatura de 27 grados Fahrenheit (-3º Celsius), con una sensación térmica de 17 F (-8º C). Los Bills suelen jugar en esas condiciones en casa a finales de la temporada.

El partido entre los Buffalo Bills y los San Francisco 49ers en el Orchard Park, Nueva York, el domingo, bajo la nieve. Imagen Gene J. Puskar/AP



Tim LoTemple, un abonado de los Bills de Rochester, Nueva York, y parte de la fanaticada del equipo conocida como 'Bills Mafia', dijo a la AP que las temperaturas gélidas y la nieve dan energía a los jugadores y a los fanáticos. Aún así, el juego de los 49ers fue prácticamente templado en comparación con enfrentamientos anteriores en el Highmark Stadium.

"Nos encanta la nieve aquí. Ya sabes cómo es Bills Mafia, nos encanta el frío", dijo desde una fiesta en el estacionamiento. “Esto no es nada comparado con lo que hemos visto en otras ocasiones”.

Pero para Jake Dyer, un aficionado de los Indianapolis Colts que está de visita desde el sur de California, un partido en clima frío es una rareza.

“Lo único para lo que no me preparé fueron los zapatos. Me pongo el doble de todo lo demás, pero tengo los pies fríos”, dijo. “Siento un gran respeto por cualquiera que venga. Cualquiera puede sentarse en casa, cómodo en su silla, para ver este partido”.

Fan de los Buffalo Bills ven el partido en el estadio Orchard Park de Nueva York, cubierto de nieve. Imagen Gene J. Puskar/AP



Se espera que caigan entre 11 y 23 pulgadas más de nieve en el oeste de Nueva York, y entre 23 y 35 pulgadas más en el norte, dijo el domingo la oficina de la gobernadora Kathy Hochul.

Nueva York y Pensilvania declaran la emergencia

Una ráfaga de aire ártico la semana pasada trajo temperaturas gélidas de 10 a 20 grados Fahrenheit por debajo de la media en las Llanuras del Norte, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. Se esperaba que el aire helado se desplazara hacia el tercio oriental de Estados Unidos para este lunes, con temperaturas aproximadamente 10 grados por debajo del promedio.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, firmó una proclamación de emergencia por desastre el sábado y señaló que partes del condado de Erie, en el noroeste, recibieron casi 2 pies (61 centímetros) de nieve, con más acumulaciones previstas hasta la noche del lunes. Debido a la emergencia por nieve en la ciudad de Erie, el Ayuntamiento permanecerá cerrado al público lunes y martes.

En el estado de Nueva York, 11 condados del oeste y centro están bajo una orden de estado de emergencia emitida el viernes por la gobernadora Hochul. "Mi administración está trabajando las 24 horas para responder a la tormenta de nieve en el oeste de Nueva York y el norte del país", dijo Hochul el sábado. "Nuestras agencias estatales y más de 100 miembros de la Guardia Nacional están en el terreno para apoyar las operaciones contra la tormenta", agregó.

Michigan también sufre el embate de las nevadas

Partes de Míchigan fueron azotadas por nevadas por efecto del lago, mientras bandas de nieve provenientes del lago Superior sepultaron partes de la Península Superior bajo más de 2 pies (61 centímetros) de nieve, según Lily Chapman, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional.

Se registraron 27 pulgadas (69 centímetros) de nieve al noreste de Ironwood, en la parte occidental de la Península Superior. Además, se esperaba que pudiera caer más de un pie (30.5 centímetros) de nieve en la parte oriental de la Península Superior hasta la mañana de este lunes, indicó Chapman el sábado.

"Las bandas de nieve por efecto lago afectarán principalmente las áreas cercanas a la costa durante el traslado matutino", informó para este lunes el Servicio Nacional Meteorológico de Grand Rapids. "Esto provocará cambios repentinos en la visibilidad y carreteras cubiertas de nieve", agregó la agencia.

Una ligera capa de nieve cayó en el este de Kentucky y Virginia Occidental, creando un hermoso paisaje para las decoraciones navideñas y sirviendo como buena práctica para los equipos de limpieza de carreteras.

Durante los próximos días, se espera que las temperaturas mínimas en los Apalaches bajen entre 10 y 20 grados Fahrenheit.



Con información de AP.