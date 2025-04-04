El sur y el Medio Oeste de EEUU sufren lluvias e inundaciones sin haberse recuperado aún de los mortales tornados

Video Tornados, lluvias y granizo: millones de personas en alerta este fin de semana en EEUU por tormentas

Una serie de lluvias torrenciales e inundaciones impactaron este viernes sobre algunas zonas del sur y Medio Oeste de Estados Unidos, lo que causó la muerte de un niño en Kentucky arrastrado mientras caminaba para tomar su autobús escolar.

Diversas comunidades se vieron afectadas por tornados que destruyeron vecindarios enteros y causaron la muerte de al menos siete personas a principios de esta semana.

PUBLICIDAD

Durante días, fuertes lluvias han azotado una tras otra el centro del país, y los meteorólogos pronostican que podrían persistir hasta el sábado. Imágenes satelitales mostraron tormentas eléctricas sobre comunidades de Arkansas, Tennessee y Kentucky, según el Centro Nacional de Predicciones Meteorológicas de Maryland.

En Frankfort, Kentucky, un niño de 9 años murió este viernes después de que las aguas de la inundación lo arrastraran mientras caminaba hacia una parada de autobús escolar, dio a conocer el gobernador Andy Beshear.

El centro de Hopkinsville, Kentucky —una ciudad de 31.000 habitantes a 72 millas al noroeste de Nashville— quedó sumergido. Una docena de personas fueron rescatadas de sus casas y decenas de mascotas fueron salvadas de la crecida del agua, según informó un funcionario de bomberos.

“Las principales arterias que atraviesan Hopkinsville están probablemente bajo el agua hasta 60 cm”, declaró previamente el juez ejecutivo del condado de Christian, Jerry Gilliam.

Tony Kirves y algunos amigos usaron sacos de arena y una aspiradora para intentar contener la crecida del agua, que cubrió el sótano y se filtró a la planta baja de su negocio de fotografía en Hopkinsville. El centro parecía un lago, le dijo a la agencia AP.

“Estamos aguantando”, añadió. “Intentamos evitar que entre agua lo mejor posible”.

Un corredor que va desde el noreste de Texas, a través de Arkansas y hasta el sureste de Misuri, con una población de unos 2.3 millones de habitantes, podría experimentar grupos de tormentas eléctricas severas a última hora del viernes.

PUBLICIDAD

El Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional, con sede en Oklahoma, advirtió sobre la posibilidad de tornados intensos y granizo de gran tamaño.

Las siete personas fallecidas en la ola inicial de tormentas que generó poderosos tornados el miércoles y la madrugada del jueves se encontraban en Tennessee, Misuri e Indiana.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, declaró que barrios enteros de la ciudad de Selmer, gravemente afectada, quedaron "completamente arrasados" y que era demasiado pronto para saber si hubo más muertes, ya que las búsquedas continuaban.

La amenaza de inundaciones repentinas se cierne sobre muchos estados

Se esperaba que las fuertes lluvias continuaran en partes de Misuri, Kentucky y otros lugares en los próximos días, lo que podría provocar peligrosas inundaciones repentinas. El servicio meteorológico indicó que se esperaba que 45 zonas ribereñas en varios estados alcanzaran el nivel de inundación grave, con la posible inundación extensa de estructuras, carreteras y otras infraestructuras críticas.

En el condado de Christian, que incluye Hopkinsville, cayeron de 6 a 10 pulgadas de lluvia desde el miércoles por la noche, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. La lluvia provocó el desbordamiento del río Little, y podrían caer entre 10,2 y 20,3 cm más para el domingo, según se informó.

Un negocio de alojamiento para mascotas quedó bajo el agua, lo que obligó a los rescatistas a trasladar a docenas de perros a un refugio local para animales, informó Gilliam, el ejecutivo del condado. Los equipos rescataron a personas de cuatro o cinco vehículos y varias casas, principalmente en bote, según Randy Graham, director de gestión de emergencias del condado de Christian.

PUBLICIDAD

“Esto es lo peor que he visto en el centro de la ciudad”, dijo Gilliam.

Cientos de carreteras de Kentucky quedaron intransitables debido a las inundaciones, árboles caídos o deslizamientos de lodo y rocas, y es probable que el número de cierres aumente con más lluvias a última hora del viernes y el sábado, dijo Beshear.

Un deslizamiento de tierra bloqueó un tramo de casi 4,8 kilómetros de la autopista Mary Ingles en el norte del estado, según el Gabinete de Transporte de Kentucky. Un deslizamiento de tierra cerró el mismo tramo de carretera en 2019 y se reabrió el año pasado, informó el medio WLWT-TV.

Las inundaciones repentinas son particularmente preocupantes en la zona rural de Kentucky, donde el agua puede precipitarse desde las montañas. Hace menos de cuatro años, decenas de personas murieron en inundaciones en la zona este del estado.

Las inundaciones extremas en un corredor que incluye Louisville, Kentucky, y Memphis, que cuentan con importantes centros de carga, también podrían provocar retrasos en los envíos y la cadena de suministro, según Jonathan Porter, meteorólogo jefe de AccuWeather.

La crecida de ríos y afluentes también inundó algunas zonas de Ohio, y el gobernador Mike DeWine informó que unas 70 carreteras estaban cerradas. Se esperaba que la mitad sur del estado sufriera inundaciones moderadas, algo que no ha ocurrido en cuatro años, añadió.

¿A qué se debe el clima que afecta al sur y Medio Oeste de EEUU?

Meteorólogos atribuyen este clima violento a las temperaturas cálidas, la inestabilidad atmosférica, el impacto del viento y la abundante humedad proveniente del golfo. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido al menos 318 alertas de tornado desde que comenzó este fenómeno el miércoles.

PUBLICIDAD

La actual situación llega en un momento en que casi la mitad de las oficinas de pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional tienen una tasa de vacantes del 20% tras los recortes de empleos del gobierno de Trump, el doble que hace tan solo una década.

Los tornados dejan un rastro considerable de daños, pero podrían venir más. Esta semana, casas fueron destrozadas hasta sus cimientos en Selmer, ciudad azotada por un tornado con vientos estimados de hasta 160 mph, según el servicio meteorológico.

El aviso previo de tormentas probablemente salvó vidas, ya que cientos de personas se refugiaron en el interior de un juzgado, declaró el gobernador.

En la vecina Arkansas, un tornado cerca de Blytheville levantó escombros a una altura de al menos 25,000 pies, según la meteoróloga Chelly Amin. La oficina de gestión de emergencias del estado reportó daños en 22 condados por tornados, viento, granizo e inundaciones repentinas.

Trabajadores con excavadoras limpiaron escombros a lo largo de la carretera que cruza Lake City, donde un tornado con vientos de 150 mph arrancó techos de casas, derrumbó paredes de ladrillo y arrojó autos contra árboles.

El gobernador de Mississippi informó que al menos 60 viviendas resultaron dañadas. Y en el extremo oeste de Kentucky, cuatro personas resultaron heridas mientras se refugiaban en un vehículo bajo la cochera de una iglesia, según la oficina de gestión de emergencias del condado de Ballard.

Mira también: