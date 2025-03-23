Cómo los recortes de 'DOGE' afectarán pronosticar el tiempo y eventos extremos como tornados y tormentas

En medio de los duros recortes de empleos, el Servicio Meteorológico Nacional está eliminando o reduciendo los vitales lanzamientos de globos meteorológicos en ocho lugares del norte de Estados Unidos, lo que según meteorólogos y exjefes de agencias afectarán la precisión de los pronósticos justo cuando comienza la temporada de tormentas.

Los lanzamientos de globos meteorológicos, que normalmente se realizan dos veces al día en unos 100 lugares, proporcionan información que los meteorólogos y los modelos informáticos utilizan para determinar cómo será el tiempo y qué tan peligroso puede ser, por lo que reducir su uso supone un error, dijeron ocho científicos, meteorólogos y exfuncionarios de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la agencia matriz del servicio meteorológico.

Los globos se elevan a 100,000 pies en el aire con sensores colgados a unos 20 pies debajo de ellos. Esos sensores miden por ejemplo la temperatura, la humedad, la presión barométrica, la velocidad y dirección del viento.

"Lo que pasa con los globos meteorológicos es que te dan información que no puedes obtener de otra manera", dijo D. James Baker, exjefe de la NOAA durante la administración de Bill Clinton.

En ese entonces hubo recortes del gasto en la agencia, pero Baker dijo que se negó a recortar observaciones como los globos meteorológicos. "Es una pieza absolutamente esencial del sistema de pronóstico", consideró.

“Esto es sumamente peligroso”

Renee McPherson, profesora de medio ambiente de la Universidad de Oklahoma, dijo: "Francamente, esto es simplemente peligroso".

“Malo”, escribió en un correo electrónico Ryan Maue, quien fue el científico jefe de la NOAA al final del primer mandato del presidente Donald Trump. "No deberíamos degradar nuestro sistema meteorológico saltándonos los lanzamientos de globos". "Esto no sólo es vergonzoso para la NOAA, sino que el cese de los lanzamientos de globos meteorológicos empeorará los pronósticos meteorológicos de Estados Unidos", agregó.

Los lanzamientos se eliminarán en Omaha, Nebraska, y Rapid City, Dakota del Sur, “debido a la falta de personal de la Oficina de Pronóstico Meteorológico (WFO)”, dijo el servicio meteorológico en un aviso emitido el jueves por la noche.

También está reduciendo los lanzamientos de dos veces al día a una vez por día en Aberdeen, Dakota del Sur; Grand Junction, Colorado; Bahía Verde, Wisconsin; Gaylord, Michigan; North Platte, Nebraska, y Riverton, Wyoming.

A principios de este mes, la agencia había anunciado recortes de globos meteorológicos en Albany, Nueva York, y Gray, Maine. A finales de febrero puso fin a los lanzamientos en Kotzebue, Alaska.

Con esos puntos suman 11 sitios anunciados con observaciones de globos reducidas o eliminadas, o aproximadamente uno de cada nueve lugares de lanzamiento que incluyen parte del Pacífico y el Caribe.

Entre las estaciones meteorológicas que informan regularmente, la NOAA había promediado aproximadamente apenas una interrupción de los lanzamientos de globos por día entre 2021 y 2024, según un análisis de los datos de lanzamiento de la agencia AP.

Los meteorólogos Jeff Masters y Tomer Burg calculan que 14 de 83 sitios de globos en Estados Unidos, o el 17%, han debido reducir los lanzamientos o eliminarlos del todo. Eso incluye dos estaciones que no los están lanzando debido a la escasez de helio y una tercera que no puede hacerlo debido a la erosión costera.

"Cuantos más datos podamos colocar en nuestros modelos meteorológicos, más precisos serán nuestros pronósticos. Pero no puedo especular sobre el alcance de los impactos futuros", dijo la portavoz del servicio meteorológico Susan Buchanan en un correo electrónico.

Kristen Corbosiero, profesora de meteorología de la Universidad de Albany, miró el mapa de lanzamientos el viernes y dijo: "Wow, esa es un área vacía. (...) Eso no es bueno".

Corbosiero trabaja en el edificio donde el servicio meteorológico de Albany solía subir al tejado para lanzar globos meteorológicos dos veces al día. Ahora sólo se lanza uno por noche, lo que, según ella, es preocupante de cara a la temporada de tiempo severo.

"Para aquellos de nosotros al este de las Montañas Rocosas, esta es probablemente la peor época del año", dijo McPherson de Oklahoma. "Es la época del año en la que tenemos algunos de nuestros mayores brotes de tornados, especialmente a medida que avanzamos hacia abril y mayo", explicó.

Por qué son tan importantes los globos meteorológicos para el pronóstico del tiempo

El exdirector del Servicio Meteorológico Nacional Elbert 'Joe' Friday dijo que los globos meteorológicos ayudan a determinar "si la atmósfera estará lo suficientemente caliente como para desencadenar tormentas severas y qué tan intensas podrían ser”.

Los satélites hacen un buen trabajo al obtener una visión general y las mediciones terrestres, mientras que el radar muestran lo que sucede en tierra, pero los globos meteorológicos proporcionan la parte central clave del rompecabezas de pronóstico: la atmósfera, dijeron meteorólogos.

Las 10 reducciones anunciadas se encuentran en la parte norte de Estados Unidos. Ahí es donde se encuentra la llamada 'corriente en chorro', que es un 'río' de aire que mueve los sistemas climáticos en todo el mundo, en esta época del año, por lo que no tener tantas observaciones es especialmente problemático, dijeron McPherson y Corbosiero.

Los globos meteorológicos también son vitales para ayudar a pronosticar cuándo y dónde lloverá, dijeron Baker y otro exjefe de la NOAA, Rick Spinrad.

La agencia meteorológica lanza globos periódicamente desde la década de 1930. Durante la Segunda Guerra Mundial, los lanzamientos de globos meteorológicos en el Ártico ayudaron a Estados Unidos a ganar la batalla aérea sobre Europa porque contaba con mejores pronósticos para los aviones, dijo el viernes el exjefe meteorológico.

