Video Clima extremo en EEUU: tormentas y nevadas amenazan el regreso a casa de quienes viajaron por Navidad

Partes de Texas, Luisiana y Arkansas estaban bajo alertas de clima severo desde este viernes, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) pronosticara que un sistema de tormentas en el Golfo de México podría traer fuertes vientos, granizo y posibles tornados a la región.

“Fuertes lluvias y tormentas eléctricas continúan atravesando Luisiana y las aguas del Golfo en este momento... Por favor, manténganse todos a salvo”, publicó la oficina del servicio meteorológico en Lake Charles, Luisiana, en la plataforma social X el jueves, casi a medianoche.

El NWS emitió una advertencia de tornado esa tarde para partes de Texas al noreste de Houston, lo que significa que el radar meteorológico indicó que había un tornado en el área. No hubo informes inmediatos de daños.

Después de que una línea de tormentas eléctricas comenzó a moverse por partes de Texas, más de 100 vuelos se retrasaron y docenas más se cancelaron en el Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth. También se informaron demoras y cancelaciones relacionadas con tormentas eléctricas en el aeropuerto Love Field de Dallas y el aeropuerto intercontinental George Bush en Houston, según FlightAware, una empresa de aviación que rastrea vuelos en todo el mundo.

Los vehículos avanzan por una carretera empapada por la lluvia en Dallas, el jueves 26 de diciembre de 2024. Imagen LM Otero/AP



El gobernador de Texas, Greg Abbott, activó los recursos de respuesta de emergencia del estado debido al aumento de la amenaza del clima severo.

"A medida que los tejanos y los visitantes de otros estados comienzan a viajar después de las vacaciones de Navidad, es crucial que todos controlen regularmente las condiciones de las carreteras, elaboren un plan de emergencia y presten atención a las instrucciones de los funcionarios estatales y locales", dijo Abbott en un comunicado.

El mayor riesgo meteorológico se pronosticó para un tramo de Texas, al este de Dallas, entre Houston y partes del sur de Arkansas y el oeste y norte de Luisiana, dijo Brian Hurley, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica del NWS.

“Existe la posibilidad de uno o varios tornados, pero el riesgo principal será con los vientos fuertes y el granizo”, dijo Hurley, y agregó que esperaba ráfagas de viento generalmente de entre 60 y 80 mph (96 a 128 kph), y granizo de 1 pulgada (2.5 centímetros) de diámetro o más.

Es probable que las tormentas avancen hacia el sur de Arkansas y el oeste y norte de Luisiana después del anochecer, lo que plantea una situación potencialmente peligrosa para los viajeros de vacaciones, dijo Hurley. En las carreteras "la gente puede no ver mucho", dijo Hurley, por lo que se ponen en riesgo al circular con baja visibilidad.