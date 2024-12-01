Fuerte nevada cubre partes de EEUU: se espera más nieve y frías temperaturas esta semana

Video Primera nevada de la temporada afecta el sur y este de EEUU: 30 millones de personas bajo alerta

La primera gran nevada de la temporada ha cubierto pueblos y ciudades a lo largo de los estados de Nueva York, Pensilvania y Michigan durante este ajetreado fin de semana de viajes y compras navideñas en Estados Unidos. Y el frío intenso y las fuertes nevadas podrían persistir hasta principios de esta semana y causar estragos en las regiones de los Grandes Lagos, las Llanuras y el centro-norte del país.

Debido a la intensa nevada, se declaró estado de emergencia en partes de Nueva York y de desastre en Pensilvania, y las autoridades han advertido sobre condiciones peligrosas para quienes regresan a casa después del asueto de Acción de Gracias.

Una ráfaga de aire ártico ocasionó temperaturas muy frías, de 10 a 20 grados Fahrenheit (de 5.5 a 11 grados Celsius) por debajo del promedio, en la región de las Llanuras del Norte, informó el Servicio Meteorológico Nacional, lo que provocó avisos de frío para partes de Dakota del Norte. Se espera que el aire frío se desplace hacia el este de Estados Unidos este lunes, con temperaturas alrededor de 10 grados Fahrenheit (5.5 °C) por debajo de la media.

Casi dos pies de nieve ya han caído en partes de Nueva York, Ohio y Michigan, y se registraron unas 29 pulgadas de nieve en el extremo noroeste de Pensilvania.

“Viajar será extremadamente difícil y peligroso este fin de semana, especialmente en áreas donde pueden acumularse rápidamente varios pies de nieve”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional este sábado.

En una actualización posteriormente el sábado, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que las mayores acumulaciones de nieve se esperaban cerca de "los lagos Erie y Ontario, afectando áreas desde el noreste de Ohio, el extremo noroeste de Pensilvania, el oeste del estado de Nueva York y partes del noroeste del estado de Nueva York”.

Estragos por las fuertes nevadas en Nueva York y Pensilvania

En una entrevista telefónica el sábado con WWNY-TV, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que el estado se preparó para la tormenta durante días, desplegando quitanieves y miles de trabajadores y consultando con proveedores de servicios públicos. También envió personal de otras partes del estado para ayudar.

“Sé que es algo a lo que todos están acostumbrados y pueden manejar, pero quiero que sepan que estamos allí con refuerzos y para asegurarnos de que todos puedan viajar de manera segura, especialmente durante este fin de semana festivo realmente ajetreado”, subrayó.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, firmó una proclamación de emergencia por desastre y dijo que partes del condado Erie en el noroeste recibieron casi dos pies de nieve. Se espera que caiga más nieve allí hasta el lunes por la noche.

La policía estatal de Pensilvania respondió a casi 200 incidentes en 24 horas, de las 6:00 am del viernes hasta las 6:00 am del sábado, de acuerdo con las autoridades, que cerraron parte de la carretera Interestatal 90 en Pensilvania y los carriles hacia el oeste de la autopista de Nueva York Thruway, en dirección a Pensilvania.

La ciudad de Erie, Pensilvania, anunció que el tránsito estaba limitado a los servicios de emergencia y casos de emergencia médica hasta nuevo aviso. La nieve y las condiciones resbaladizas causaron el bloqueo de intersecciones y calles con vehículos atascados. Se instó a la población a refugiarse y permitir que las cuadrillas limpiaran los vecindarios.

Con partes de algunas carreteras intransitables en el noroeste de Pensilvania, decenas de viajeros buscaron refugio en el vestíbulo y los pasillos de un hotel Holiday Inn cerca de la I-90. Jeremiah Weatherley, un empleado del hotel, dijo que los trabajadores abrieron la sala de conferencias y les dieron cobijas.

“Simplemente llegaron y no queremos negarles el ingreso”, señaló.

En Buffalo, funcionarios de los Bills de la NFL buscaron voluntarios para retirar la nieve en el estadio, incluyendo antes del partido de este domingo por la noche contra los 49ers de San Francisco. El equipo indicó que pagará 20 dólares por hora y proporcionará comida y bebidas calientes.

Nieve por el 'efecto lago' en Michigan

Partes de Michigan fueron azotadas por la intensa nieve por el llamado 'efecto lago', que ocurre cuando el aire cálido y húmedo que se eleva de un cuerpo de agua se mezcla con el aire frío y seco en la atmósfera. Bandas de nieve que salían del lago Superior enterraron partes de la Península Superior bajo dos pies o más, dijo Lily Chapman, meteoróloga de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Marquette, Michigan.

Hubo 27 pulgadas de nieve justo al noreste de Ironwood, en la parte más occidental de la Península Superior, y otros dos pies en Munising, en el área oriental. Todavía podría caer otro pie de nieve en esa zona hasta el lunes por la mañana.

Gaylord, Michigan, recibió 24.8 pulgadas de nieve el viernes, estableciendo un nuevo récord de un solo día para la ciudad en una región conocida por sus estaciones de esquí, dijo Keith Berger de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Gaylord. El récord anterior de 17 pulgadas se estableció el 9 de marzo de 1942.

