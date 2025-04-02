Los estragos causados por tornados en el sur y Medio Oeste de EEUU: millones continúan en zonas de "alto riesgo"

Video Imágenes aéreas de la destrucción que deja el tiempo severo en el Medio Oeste de EEUU

Tornados y tormentas azotaron este miércoles partes del sur y la región del Medio Oeste Estados Unidos, donde derribaron árboles y cableado eléctrico, arrancaron techos de las casas y lanzaron escombros por el aire mientras una franja de clima extremo recorría la zona.

Una emergencia de tornado estuvo brevemente en vigor en el noreste de Arkansas, lo que llevó a la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Memphis, Tennessee, a advertir a los residentes con un mensaje en la red social X: “Esta es una situación de vida o muerte. Busquen refugio ahora”.

La alerta se retiró más tarde, aunque los habitantes de la zona permanecieron bajo una advertencia de tornado.

El sur y el centro norte del país también se preparaban para posibles inundaciones repentinas en los próximos días, ante los pronósticos que indican que las severas tormentas eléctricas que se desplazan hacia el este se intensificarán, advirtieron los meteorólogos.

El director de la Agencia de Manejo de Emergencias de Tennessee emitió un estado de emergencia la noche del miércoles para movilizar recursos estatales, mientras la agencia realizaba labores para responder a las fuertes tormentas y la posibilidad de inundaciones.

Se emitieron decenas de advertencias de tornados y tormentas eléctricas severas para partes de Arkansas, Illinois, Missouri y Mississippi mientras la franja de tormentas golpeaba esos y otros estados el miércoles por la noche.

Los meteorólogos atribuyeron el clima violento al calentamiento de la mañana en combinación con condiciones inestables en la atmósfera, fuertes vientos y una abundante humedad que fluye desde la costa del golfo de México hacia el centro del país.

El potente sistema de tormentas provocará “inundaciones repentinas significativas y potencialmente mortales” todos los días hasta el sábado, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

Es posible que se registren hasta un pie de lluvia posible durante los próximos cuatro días, el diluvio “es un evento que ocurre una vez en una generación o una vez en la vida”, dijo el servicio meteorológico en una de sus advertencias de inundación. “Es posible que los totales y afectaciones de las precipitaciones sean históricos".

Tornados tocan tierra y es probable que haya más

En las inmediaciones de Blytheville, Arkansas, se declaró brevemente una emergencia por tornado el miércoles por la noche, después de que los escombros se elevaron a por lo menos 25,000 pies del suelo, según Chelly Amin, del servicio meteorológico.

Se trata de la alerta de mayor nivel del servicio meteorológico y es rara, pero implica un llamado a los habitantes a resguardarse de inmediato. De momento se desconoce si hay heridos.

“Definitivamente, va a ser una situación realmente horrenda cuando salga el sol en esas áreas”, dijo Amin.

También se reportó un tornado que tocó tierra la noche del miércoles cerca de Harrisburg, Arkansas, lo que llevó al servicio meteorológico a pedir a los residentes a través de X que debía “estar en su refugio ahora”.

En Pilot Grove, Missouri, varias estructuras sufrieron daños, algunos vehículos terminaron volcados y los postes de energía quedaron tambaléandose tras el paso de una tormenta, informó la agencia estatal de manejo de emergencias.

Se reportaron lesiones menores, según la Patrulla de Caminos del Estado de Missouri.

En tanto, las autoridades cerraron algunos caminos debido a la presencia de escombros y caída de tendido eléctrico cerca de la ciudad de Potosi, al suroeste de San Luis, según el departamento de transporte estatal.

En el este de Missouri, las autoridades trataban de determinar si fue un tornado el que dañó edificios, volcó vehículos y derribó postes de servicios públicos, ramas de árboles y letreros la mañana del miércoles dentro y en los alrededores de la ciudad de Nevada.

Otro tornado tocó tierra en la ciudad de Owasso, en el noreste de Oklahoma, alrededor de las 6:40 a.m. del miércoles, según la oficina del servicio meteorológico en Tulsa. No se reportaron heridos, pero el tornado causó graves daños en viviendas y derribó cables, árboles, cercas y cobertizos.

Los pronósticos indicaban fuertes vientos con ráfagas de hasta 50 mph para grandes partes de la región centro norte del país. En Indiana, una ráfaga de viento volcó cinco semirremolques en la autopista interestatal 65, cerca de Lowell, informó la policía estatal. Nadie resultó herido.

El pronóstico llega casi dos años después del día en que un tornado EF-3 azotó Little Rock, Arkansas. Nadie murió, pero ese tornado provocó graves daños en vecindarios y negocios que hoy en día siguen en reconstrucción.

Más de 90 millones de personas corren algún riesgo de enfrentar condiciones climáticas severas en una gran parte del país, desde Texas hasta Minnesota y Maine, según el Centro de Predicción de Tormentas, con sede en Oklahoma.

Tornados fuertes y duraderos parecen probables en el área de mayor riesgo

Aproximadamente 2.5 millones de personas se encuentran en una zona de “alto riesgo”.

El área de mayor riesgo de clima catastrófico el miércoles abarca partes del oeste de Tennessee, incluyendo Memphis; el noreste de Arkansas; el extremo sureste de Missouri, y partes del oeste de Kentucky y el sur de Illinois.

El Centro de Predicción de Tormentas indicó sobre la posibilidad de "múltiples tornados EF3+ de larga duración”. Los tornados de esa magnitud se ubican entre los más fuertes en la escala Fujita Mejorada, que se emplea para calificar su intensidad.

En un riesgo ligeramente menor de clima severo el miércoles se encuentra un área que incluye a Chicago, Indianápolis, San Luis, Louisville, Kentucky, y Little Rock, Arkansas. Dallas, Detroit, Milwaukee y Nashville, Tennessee, también estaban en riesgo.

Lluvias podrían inundar pueblos y arrastrar autos

Se pronosticaron tormentas eléctricas con varios episodios de lluvia intensa en partes de Texas, el bajo valle del Mississippi y el valle de Ohio a partir de mediados de semana y hasta el sábado. Los meteorólogos advirtieron que las tormentas podrían seguir el mismo camino repetidamente y producir lluvias intensas e inundaciones repentinas capaces de arrastrar autos.

Se pronosticaron hasta 15 pulgadas de precipitaciones para los próximos siete días en el noreste de Arkansas, el extremo sureste de Missouri, el oeste de Kentucky y las partes del sur de Illinois e Indiana, advirtió el servicio meteorológico.

“Es posible que recibamos alrededor de dos meses de lluvia en apenas unos pocos días”, dijo el lunes Thomas Jones, de la oficina del servicio meteorológico en Little Rock, Arkansas.

Una mezcla invernal azota la región centro norte del país

En Michigan, las cuadrillas intentaban restablecer la electricidad el martes después de que una tormenta de hielo del fin de semana derribara árboles y postes de electricidad.

Más de 128,000 clientes estaban sin electricidad en el norte de Michigan y unos 5,000 más seguían sin luz en Wisconsin el miércoles por la mañana, según PowerOutage.us, que monitorea los cortes a nivel nacional.

Las escuelas de varios condados de la península inferior de Michigan suspendieron las clases mientras los agentes usaban motosierras para despejar las carreteras y los conductores hacían fila en las estaciones de servicio.

