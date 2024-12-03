Nueva tormenta invernal amenaza al Noreste de EEUU y los Grandes Lagos con más nieve y frío: este es el pronóstico

Pese a que muchos habitantes de los Grandes Lagos en Estados Unidos todavía están retirando la nieve acumulada tras días de tormentas, los pronósticos indican que aún podrían sufrir más nevadas en los próximos días.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, una nueva tormenta que se va fortaleciendo se dirige al norte de esta región y dejará desde la mitad de esta semana nieve generalizada y fuertes rachas de viento en los Grandes Lagos y hasta el Noreste del país.

La tormenta se desplazará por el sureste de Canadá este miércoles y el jueves, con un frente frío ártico que cruzará los Grandes Lagos y el Noreste produciendo intensas ráfagas de nieve y viento. "Es posible que se produzcan ventiscas locales de corta duración con varios pies de nieve adicional por efecto lago en los Grandes Lagos", escribió el Servicio Meteorológico Nacional en la red social X la noche del martes.

La nieve y el viento reducirán la visibilidad y también dejarán "sensaciones térmicas peligrosamente bajas en algunos lugares", añadió la agencia.

Las condiciones esperadas variarán mucho entre un lugar y otro, incluso si se encuentran a poca distancia. Mientras que el martes se seguían realizando tareas de limpieza en partes del oeste de Nueva York, Pensilvania, Ohio y Michigan (donde en algunos lugares solo cayeron una o dos pulgadas de nieve, mientras que en otros cayeron varios pies), en algunas zonas de Nueva York seguía nevando y se mantuvo una advertencia de nieve por efecto lago durante gran parte del día. Algunos lugares podrían recibir entre 4 y 8 pulgadas más de nieve, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Declaran estado de emergencia en condados de Ohio por las tormentas de nieve

En Ohio, su gobernador, Mike DeWine, declaró el martes el estado de emergencia en cuatro condados y anticipó que se esperaban más tormentas de nieve y fuertes vientos en los próximos días.

Más de cinco pies de nieve cubrían el área al este de Cleveland a lo largo del lago Erie y se esperaba más para el final de la semana, con una alerta de tormenta invernal del Servicio Meteorológico a partir de este miércoles por la noche y hasta el viernes.

Capas de nieve acumuladas sobre una escuela secundaria de Ohio provocaron que su techo colapsara parcialmente mientras el edificio estuvo cerrado durante el fin de semana. Las autoridades escolares cerca de Ashtabula encontraron más daños el lunes y dijeron que tomaría semanas repararlos y que estaban haciendo planes para trasladar las clases a otro lugar.

"No quiero correr el riesgo de que el techo se derrumbe sobre mis hijos o mi esposa o cualquiera de nosotros", dijo este marets Todd Brainard, un hombre que usaba un rastrillo para quitar nieve del techo de su casa en North Perry, Ohio. "Mucha gente no ha visto esta cantidad de nieve en mucho tiempo", le dijo a la agencia AP.

Rescates y escuelas cerradas por la nieve en Pensilvania

En el vecino oeste de Pensilvania, podrían caer entre tres y nueve pulgadas más desde este miércoles por la noche hasta el jueves por la mañana. Muchos distritos escolares en la zona permanecieron cerrados este martes tras varios días de nieve.

La Guardia Nacional de Pensilvania se encargó de transportar a trabajadores sanitarios y a otras personas que necesitaban atención médica. Además, siguieron rescatando a conductores varados durante los últimos cuatro días.

En Erie, por ejemplo, más de 200 automóviles quedaron abandonados en la nieve, lo que dificultó los esfuerzos para limpiar las calles. Incluso para una ciudad como esta, acostumbrada a la nieve con efecto lago, la pasada tormenta "no tuvo precedentes" en su intensidad, dijo su jefe de bomberos, Gregory Purchase.

Autoridades locales de Erie pidieron a los residentes que ayudaran a desenterrar las bocas de riego de sus calles y anunciaron que reclusos de la cárcel del condado podrían sumarse a estas labores a partir del miércoles, como parte de sus programas de trabajo comunitario.

Víctimas mortales por las fuertes nevadas

Las fuertes nevadas de los últimos días estuvieron detrás de una serie de accidentes fatales.

Tres personas murieron el lunes en un accidente en Iowa que involucró a dos vehículos después de que un conductor cruzara al carril contrario para dejar pasar una máquina quitanieves, según la Patrulla Estatal de Iowa.

En el oeste de Kentucky, dos personas murieron en otro accidente el lunes que bloqueó la Interestatal 24 durante horas. Las condiciones climáticas invernales provocaron múltiples accidentes a lo largo de la carretera.

