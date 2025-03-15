Una tormenta con condiciones extremas deja al menos 39 muertos en varios estados de EEUU

Video Tornados mortales: aumenta el número de víctimas ante el paso de la tormenta en EEUU

Una tormenta dinámica que generó predicciones de condiciones meteorológicas peligrosas para el fin de semana generó tornados, tormentas de polvo e incendios forestales que causaron la muerte de al menos 39 personas y destruyeron cientos de hogares y negocios.

El sistema meteorológico, debilitado pero aún volátil, se dirigía este lunes hacia el sureste y el Atlántico Medio de EEUU, trayendo consigo tormentas eléctricas, granizo, vientos destructivos y la posibilidad de más tornados.

Los meteorólogos advirtieron vientos peligrosos desde Florida hasta Nueva Jersey, mientras que se esperaban fuertes lluvias en Nueva York y Nueva Inglaterra.

Una alerta de tornado estuvo vigente hasta la madrugada del lunes para una amplia franja de Carolina del Norte y Virginia, con ráfagas que podrían alcanzar las 70 millas por hora y posible granizo del tamaño de pelotas de ping pong, según la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Blacksburg, Virginia.

La enorme tormenta que comenzó el viernes recibió una inusual designación de "alto riesgo" por parte de los meteorólogos. Aun así, los expertos afirmaron que no es inusual ver fenómenos meteorológicos tan extremos en marzo.

Múltiples tornados en varios estados

En Tylertown, Mississippi, tornados partieron árboles altos por la mitad y arrasaron vecindarios enteros. Seis personas murieron y más de 200 fueron desplazadas, informó el gobernador Tate Reeves.

Hailey Hart y su prometido Steve Romero se refugiaron con sus tres perros esquimales dentro de su Toyota Celica de 1994 mientras un tornado destrozaba su casa el sábado. Romero dijo que rezó en voz alta y abrazó a Hart mientras el auto volcaba de lado, con las ventanas destrozadas, antes de volver a caer sobre sus ruedas.

"Fue una pesadilla hecha realidad", dijo Romero. La pareja escapó con solo rasguños.

Dakota Henderson, residente del condado de Wayne, Missouri, dijo que él y otros que rescataban a vecinos atrapados encontraron cinco cuerpos esparcidos entre los escombros afuera de lo que quedaba de la casa de su tía. Tornados dispersos mataron al menos a una docena de personas en el estado el viernes, informaron las autoridades.

El forense Jim Akers, del condado de Butler, Missouri, describió la casa donde murió un hombre como "un simple campo de escombros". "El suelo estaba patas arriba", dijo. "Caminábamos sobre las paredes".

Los incendios forestales y las tormentas de polvo también resultaron mortales

Los incendios forestales impulsados por el viento causaron grandes daños en Texas y Oklahoma, y las autoridades advirtieron que algunas partes de ambos estados volverían a enfrentar un mayor riesgo de incendio la próxima semana.

Se reportaron más de 130 incendios en Oklahoma y casi 400 viviendas resultaron dañadas o destruidas, según informó el gobernador Kevin Stitt.

"Nadie tiene suficientes recursos para combatir incendios cuando el viento sopla a 70 mph", declaró Terry Essary, jefe de bomberos de Stillwater, Oklahoma. "Es una tarea insuperable".

La portavoz del Departamento de Gestión de Emergencias de Oklahoma, Keli Cain, declaró el domingo que dos personas murieron como resultado de los incendios forestales y el clima.

Mientras tanto, tormentas de polvo provocadas por fuertes vientos se cobraron casi una docena de vidas el viernes. Ocho personas murieron en un choque múltiple en una carretera de Kansas que involucró al menos 50 vehículos, según la patrulla estatal de carreteras. Las autoridades informaron que tres personas también murieron en accidentes automovilísticos durante una tormenta de polvo en Amarillo, en el Panhandle de Texas.

Los esfuerzos de refugio y recuperación

El presidente Donald Trump afirmó que la Casa Blanca estaba monitoreando las tormentas y que ayudaría a las autoridades estatales y locales en la recuperación. Informó que tropas de la Guardia Nacional se desplegaron en Arkansas, donde las autoridades confirmaron tres muertes.

"¡Por favor, únanse a Melania y a mí para orar por todos los afectados por estas terribles tormentas!", publicó Trump en sus redes sociales el domingo.

Al menos tres personas, incluida una mujer de 82 años, murieron en el centro de Alabama cuando varios tornados azotaron el estado.

En Troy, Alabama, las autoridades de parques informaron que el centro recreativo donde muchos residentes se habían refugiado tuvo que cerrarse debido a los daños causados por las tormentas nocturnas. Nadie resultó herido.

“Estamos agradecidos al Señor por haber brindado protección a nuestra comunidad y a más de 200 invitados en el refugio contra tormentas del Centro de Recreación el sábado por la noche”, dijo el departamento de parques en un comunicado.