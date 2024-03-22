Cambiar Ciudad
Tormenta invernal

Servicio Meteorológico Nacional predice fuerte tormenta invernal en la primera semana de primavera

Se espera que la fuerte tormenta de nieve se desplace hacia el este y hacia el norte del estado de Nueva York y el norte de Nueva Inglaterra el sábado, donde se esperan acumulaciones de nieve de entre 8 a 12 pulgadas. Otras ares del país se verán afectadas por copiosas lluvias y se advierte sobre posibles inundaciones repentinas.

Univision picture
Por:Univision
Video Inundaciones y hasta un posible tornado: temporal invernal causa estragos en varias zonas de EEUU

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una fuerte e inusual tormenta invernal que afectará el Noreste de Estados Unidos, durante la primera semana de la primavera de 2024.

Después de las fuertes nevadas que han caído en partes del norte de Nueva Inglaterra esta semana, se esperan fuertes nevadas adicionales que viajarán hacia el este desde las llanuras del norte, a través del valle superior del Mississippi.

PUBLICIDAD

Durante las horas del día del sábado, comenzará a desarrollarse otra ronda de mal tiempo invernal en las Altas Llanuras del Norte que se espera que se extienda hacia el este a través del resto de las Llanuras del Norte el domingo y hasta principios de la próxima semana.

Se pronostican que las temperaturas se mantengan muy por debajo del promedio durante el final de la semana laboral y el fin de semana en las áreas afectadas.

Algunas de las áreas afectadas también verán fuertes aguaceros lo que ha creado preocupaciones de inundaciones a lo largo del corredor I-95 en el Atlántico Medio y en el Noreste, donde los niveles de humedad atmosférica han aumentado entre un 200% y un 300% sobre el promedio para esta época del año.

El Centro de Predicción Meteorológica de la NOAA ya ha destacado partes de la costa sur de Nueva Inglaterra, Long Island en Nueva York, Nueva Jersey y la península de Delmarva para un riesgo de nivel 2 de 4 de inundaciones repentinas el sábado.

Nieve en el Noreste y lluvias en el Sureste

Mientras la tormenta de nieve se extiende hacia el Noreste, el Sureste de la nación se verá afectado por fuertes lluvias que llegarán desde la costa occidental del Golfo el jueves por la tarde, hacia el este a través de grandes porciones del sur de Florida. Precipitaciones intensas y generalizadas se desplazarán hacia el norte a lo largo de gran parte de la costa este entre el viernes y el sábado.

Se esperan también intensas lluvias en todo el sur de Florida desde el viernes por la tarde hasta las primeras horas del sábado, con la posibilidad de inundaciones repentinas en áreas urbanas, especialmente a lo largo de las zonas costeras del sureste del estado.

También es posible que ocurran inundaciones repentinas localizadas a lo largo de la costa del Atlántico Medio, incluido el corredor urbano entre Washington DC y Boston, donde se esperan acumulaciones totales de 2 a 3 pulgadas.

El Oeste también será afectado por el mal tiempo

También se espera la llegada de un patrón activo de clima húmedo a lo largo de grandes porciones de la costa oeste desde el noroeste del Pacífico, hacia el sur, el norte y el centro de California.

En estas áreas las precipitaciones comenzarán a avanzar tierra adentro el viernes, y se esperan rondas de precipitaciones adicionales durante el fin de semana, con fuertes nevadas en el rango de 1 a 3 pies en la Sierra.

Si bien puede haber una interrupción en el patrón húmedo de la costa oeste a principios de la próxima semana, el patrón general húmedo del invierno que ha afectado la costa oeste continuará más adelante la próxima semana a medida que sistemas de tormentas adicionales avancen hacia el interior del área.

Video Desbordamiento del río Passaic causa fuertes inundaciones y deja pérdidas "millonarias" en Nueva Jersey
