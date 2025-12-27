Invierno La tormenta invernal complica los viajes por Navidad y Año Nuevo en el Noreste y los Grandes Lagos Casi 1,000 vuelos habían sido cancelados este sábado en la región de los Grandes Lagos y en el Noreste del país, por los efectos de la tormenta invernal que se está produciendo este fin de semana, uno de los más intensos en cuanto a viajes y traslados de turistas al tener lugar entre las festividades de Navidad y Año Nuevo. En California se reportaron 4 muertes en medio de las inundaciones tras fuertes lluvias.

Video Accidentes y autos enterrados en la nieve: imágenes del azote de poderosa nevada al noreste de EEUU

Más de mil vuelos fueron cancelados o retrasados en las regiones del noreste y los Grandes Lagos debido a la nieve, mientras miles de personas se desplazaban por las carreteras y los aeropuertos durante el ajetreado periodo de viajes entre Navidad y Año Nuevo.

La ciudad de Nueva York recibió unas 4 pulgadas de nieve entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, ligeramente por debajo de lo que habían pronosticado algunas previsiones. Según el servicio de seguimiento de vuelos FlightAware, se cancelaron al menos 15,00 vuelos desde la noche del viernes. Sin embargo, por la mañana, tanto las carreteras como los cielos se estaban despejando.

"La tormenta está remitiendo definitivamente, con algunas ráfagas en todo el noreste esta mañana", afirmó Bob Oravec, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional con sede en Maryland.

Oravec dijo que la tormenta se desplazaba del noroeste hacia el sureste, y que la mayor nevada en el área de la ciudad de Nueva York alcanzó más de 6 pulgadas en el centro-este de Long Island. Más al norte, en Catskills, las comunidades registraron hasta 10 pulgadas.

Los aeropuertos Newark Liberty International, John F. Kennedy International y LaGuardia publicaron el viernes alertas de nieve en la plataforma de redes sociales X, advirtiendo de que las condiciones meteorológicas podrían causar interrupciones en los vuelos.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió de condiciones de viaje peligrosas desde los Grandes Lagos hasta el norte del Atlántico medio y el sur de Nueva Inglaterra, con posibilidad de daños en los árboles y cortes de electricidad.

"La nieve fue preciosa"

En Times Square, trabajadores vestidos con monos rojos se afanaban en limpiar las calles y aceras cubiertas de nieve y barro con palas y quitanieves.

Jennifer Yokley, que se encontraba allí de vacaciones desde Carolina del Norte, dijo que le emocionaba ver cómo la nieve se acumulaba sobre los edificios, los árboles y las señales de toda la ciudad.

"Creo que fue absolutamente precioso», afirmó.

Payton Baker y Kolby Gray, que estaban de visita desde Virginia Occidental, dijeron que la nieve fue una sorpresa navideña para su viaje de tercer aniversario.

"Bueno, hace mucho frío y fue muy inesperado", dijo Baker, con el aliento visible en el aire invernal. "La ciudad está trabajando bastante bien para echar sal en todas las carreteras y todo eso, así que está bien".

Antes de la tormenta, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia en más de la mitad del estado. La gobernadora en funciones de Nueva Jersey, Tahesha Way, también declaró el estado de emergencia en ese estado.

"Esta tormenta provocará condiciones peligrosas en las carreteras y afectará a los viajes de vacaciones", dijo Way en un comunicado. "Instamos a los viajeros a que eviten trasladarse durante la tormenta y permitan que las cuadrillas se ocupen de las carreteras. Los conductores deben planificar sus viajes en consecuencia, estar atentos a las condiciones y los cierres de carreteras, y seguir todos los protocolos de seguridad".

Muertes en California por inundaciones

En el otro extremo del país, en la Costa Oeste, continuan los efectos del mal clima. California vivió un fin de semana bastante seco después de que fuertes tormentas azotaran el estado con lluvias torrenciales, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Al menos cuatro personas murieron, incluido un hombre que fue hallado sin vida el viernes en un automóvil parcialmente sumergido cerca de Lancaster, según informó el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles.

Algunas zonas montañosas recibieron hasta 18 pulgadas de lluvia en tres días, con un pico en Nochebuena, según informó la meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional Rose Schoenfeld. En otras zonas pobladas se registraron cantidades variables de lluvia, incluyendo hasta 4 pulgadas en la cuenca de Los Ángeles y muchas zonas costeras.

Se produjeron daños importantes en viviendas y automóviles en Wrightwood, una localidad montañosa de 5,000 habitantes situada a unas 80 millas al noreste de Los Ángeles, ya que las inundaciones y los deslizamientos de tierra convirtieron las carreteras en ríos y sepultaron los vehículos bajo rocas y escombros.

Antes de que vuelva a llover a finales de la próxima semana, se esperaba que California experimentara vientos de Santa Ana con ráfagas de más de 60 mph en las zonas montañosas desde la noche del domingo hasta el martes. Los vientos podrían arrancar árboles saturados por las aguas y provocar cortes de electricidad.

