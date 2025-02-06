La "congelante" ola de tormentas que azota el noreste de EEUU y que se prolongará por varios días

Video En realidad aumentada: los riesgos de la acumulación de hielo por una nueva tormenta invernal

Autoridades meteorológicas federales alertaron sobre una racha de nieve y lluvia helada que comenzó a azotar este jueves el noreste de EEUU como parte de una "ola congelante" que derivará en descensos drásticos en las temperaturas por lo menos hasta la semana entrante.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS en inglés) los avisos de clima invernal son aún mayores para partes de las crestas más altas de los Apalaches, desde el oeste de Pensilvania, hasta el occidente de Marylanda, el este de Virginia Occidental y el noroeste de Virgina.

PUBLICIDAD

Los descensos en las temperaturas probablemente resulten en "condiciones de viaje peligrosas con acumulaciones de hielo de 0.25 a 0.5 pulgadas de nieve, según el NWS.

"Cortes de energía dispersos y el daño a los árboles será posible debido al peso del hielo", advirtió la agencia meteorológica.

Las condiciones empeorarán durante la noche de este jueves debido al aire más frío en la superficie de las Llanuras occidentales hacia el Medio Oeste y los Grandes Lagos.

Desde el miércoles la agencia había advertido a la población del noreste sobre las condiciones climatológicas adversas.

“Se espera que el aguanieve y la lluvia y llovizna creen condiciones de viaje peligrosas en estas regiones hoy y mañana por la mañana”, dijo el NWS. “La lluvia congelante es lo peor. Incluso una simple brisa puede hacer que salir a la calle, y especialmente conducir, sea muy peligroso”.

Las bajas temperaturas, que vendrán acompañadas de “lluvia congelante”, continuarán durante el resto de la semana en partes del Atlántico Central estadounidense.

Alertan sobre sistema de tormentas "absolutamente cargado" de nieve

Bernie Rayno, del servicio de información meteorológica AccuWeather, dijo en su cuenta de X que el mal clima por distintas tormentas se prolongará hasta finales de la siguientes semana.

"Este patrón está ABSOLUTAMENTE CARGADO de tormentas para las próximas semanas. Tienes miércoles-jueves y luego este fin de semana, lunes-miércoles de la próxima semana (principalmente nieve) y luego uno el fin de semana siguiente. En su mayor parte, son tormentas de costa a costa", escribió.

PUBLICIDAD

Las tormentas están alimentadas por una corriente de chorro, un río de aire atmosférico que aumenta la potencia de ese tipo de sistemas.

A raíz de esa corriente es que se registrarán tormentas desde este miércoles hasta la próxima semana, causando drásticos descensos en las temperaturas.

Las condiciones invernales de esta semana ocurren solo unos días después de que tormentas invernales dejaran al menos seis muertos, apagones , carreteras bloqueadas y vuelos cancelados en el sur de Estados Unidos.

Estados Unidos ha enfrentado los embates de una intensa temporada invernal. Este temporal se suma a una tormenta que afectó el norte del país durante las vacaciones navideñas, calificada como "la peor en medio siglo".

Esa tormenta dejó al menos 50 muertos, la mayoría en Buffalo, Nueva York.

Pronostican “fuertes nevadas” para el Medio Oeste y los Grandes Lagos

En su sistema de alertas, el NWS agregó que se esperan “fuertes nevadas” en múltiples regiones a través del Medio Oeste y los Grandes Lagos.

“Cortes de energía dispersos y el daño a los árboles será posible debido al peso del hielo", agregó el servicio.

Según la agencia, otra tormenta invernal podría afectar las regiones del norte del país el viernes por la noche y el sábado por la mañana.

Más nieve se espera para las regiones del norte del sábado al domingo, según los pronósticos.



Mira también: