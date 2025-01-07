Una nueva tormenta amenaza al sur de EEUU en medio del poderoso clima extremo que azota partes del país

Video Una nueva tormenta invernal amenaza el sur de EEUU: se esperan acumulaciones de hasta 6 pulgadas de nieve

En medio de la poderosa tormenta que azota a vastas porciones del país y que provocó un drástico descenso en las temperaturas en zonas como Texas y Florida , otro sistema amenaza al sur y sureste del país con posibles nevadas y heladas.

De acuerdo con autoridades meteorológicas, se espera que se forme un sistema de baja presión el miércoles cerca del sur de Texas, lo que llevaría la posibilidad de nieve a partes del estado, así como a Oklahoma, Arkansas y Louisiana.

PUBLICIDAD

"A medida que avancemos en los próximos días, seguiremos viendo temperaturas más frías de lo normal", dijo Peter Mullinax, meteorólogo del servicio meteorológico en College Park, Maryland. "Veremos que áreas de nieve y hielo comienzan a tomar forma en todo el norte de Texas y el sur de Oklahoma a medida que avanzamos el jueves por la mañana".

Se espera que la nieve y el hielo avancen más hacia el sur, hacia el bajo valle del Mississippi, algo de lo cual será “bastante perturbador”, dijo.

Es probable que la nieve y el hielo persistentes en las llanuras centrales a través del valle de Ohio hasta el Atlántico permanezcan durante unos días, dijo Mullinax.

Eso creará oportunidades para una constante recongelación y hielo negro, lo que puede crear condiciones de viaje peligrosas en algunas áreas durante los próximos días.

“¡Manténgase abrigado!”, advierten meteorólogos en Texas

El Servicio Meteorológico Nacional en Dallas advirtió a la población sobre los descensos en las temperaturas que se espera se vuelvan más pronunciados a partir del miércoles.

"¡Manténgase abrigado, abríguese y prepárese para un evento climático invernal cada vez más impactante a finales de esta semana!" dijo la agencia federal.

En un comunicado, el meteorólogo del sitio AccuWeather, Bernie Rayno, también alertó sobre la nieve y el hielo que se esperan en partes de Texas.

“Habrá suficiente energía en esta tormenta para nieve y hielo en partes de Texas. Estamos pronosticando varias pulgadas de nevadas en Dallas y a lo largo de partes de la I-20 en el norte de Texas", dijo Rayno. "Esta tormenta esencialmente podría cerrar los viajes a través del norte de Texas desde el jueves por la noche hasta el viernes".

PUBLICIDAD

Expertos sostienen que tras azotar Texas, la tormenta podría desplazarse hacia el sureste aunque también podría moverse hacia el norte, lo que podría acrecentar su intensidad.

Según AccuWeather, la tormenta podría impactar partes del sureste, los estados del Atlántico Medio y Nueva Inglaterra.

El vórtice polar que descendió hacia el sur durante el fin de semana mantuvo a gran parte del país al este de las Montañas Rocosas bajo su gélida garra el lunes, volviendo peligrosas muchas carreteras, forzando el cierre de escuelas y provocando cortes de energía generalizados y cancelaciones de vuelos.

De acuerdo con reportes oficiales, las tormentas han dejado mútliples personas muertas en distintas partes del país.

Algunos expertos dicen que estos brotes de aire frío están ocurriendo con mayor frecuencia, paradójicamente, debido al calentamiento global.

Hielo y nieve cubrieron las principales carreteras de Kansas, el oeste de Nebraska y partes de Indiana, donde se activó la Guardia Nacional para ayudar a los automovilistas varados.

El servicio meteorológico emitió advertencias de tormenta invernal para Kansas y Missouri, donde las condiciones de tormenta de nieve provocaron ráfagas de viento de hasta 45 mph. Las advertencias se extendieron a Nueva Jersey hasta las primeras horas del martes.

Una parada de camiones en Kentucky quedó abarrotada con grandes camiones obligados a salir de una carretera interestatal 75 cubierta de hielo y nieve el lunes en las afueras de Cincinnati.

Michael Taylor, un conductor de larga distancia desde Los Ángeles que transportaba una carga de alfombras a Georgia, dijo que vio numerosos automóviles y camiones atrapados en zanjas y que tuvo que lidiar con limpiaparabrisas helados antes de salir de la interestatal.

PUBLICIDAD

“Era demasiado peligroso. No quería suicidarme ni matar a nadie”, dijo.

El vórtice polar de aire ultrafrío generalmente gira alrededor del Polo Norte, pero a veces se hunde hacia el sur, en Estados Unidos, Europa y Asia. Los estudios muestran que el rápido calentamiento del Ártico es en parte culpable de la creciente frecuencia del vórtice polar que extiende su dominio.

El drástico descenso de las temperaturas en partes de EEUU

Los dos tercios orientales de Estados Unidos sufrieron un frío escalofriante y sensación térmica el lunes, con temperaturas en algunas áreas muy por debajo de lo normal.

Un aviso de clima frío entró en vigor el martes temprano en toda la costa del Golfo. En Austin, la capital de Texas, y las ciudades circundantes, la sensación térmica podría descender hasta 15 grados.

Se esperaba que el noreste tuviera varios días fríos.

El transporte ha sido complicado. Se informaron cientos de accidentes automovilísticos en Virginia, Indiana, Kansas y Kentucky, donde un policía estatal fue tratado por lesiones que no ponían en peligro su vida después de que su patrulla fuera golpeada.

La Policía Estatal de Virginia respondió a al menos 430 accidentes el domingo y lunes, incluido uno que fue fatal.

La policía dijo que otros accidentes fatales relacionados con el clima ocurrieron el domingo cerca de Charleston, Virginia Occidental, y el lunes en Winston-Salem, Carolina del Norte. Kansas sufrió dos accidentes mortales durante el fin de semana.

Más de 2,300 vuelos fueron cancelados y al menos 9,100 más sufrieron retrasos en todo el país hasta el lunes por la noche, según la plataforma de seguimiento FlightAware.

PUBLICIDAD

El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington informó que alrededor del 58% de las llegadas y el 70% de las salidas habían sido canceladas.

El aeropuerto anunció la madrugada del martes que había reabierto todas las pistas después de cerrarlas el lunes por la noche para que el personal del aeropuerto pudiera concentrarse en retirar la nieve y evitar que se volviera a congelar el aeródromo.

Un récord de 8 pulgadas de nieve cayó el domingo en el Aeropuerto Internacional de Cincinnati/Kentucky Norte, lo que provocó decenas de cancelaciones de vuelos que se prolongaron hasta el lunes.

Aproximadamente 4 pulgadas cayeron el lunes en el área de Cincinnati, donde accidentes automovilísticos y de camiones cerraron al menos dos rutas principales que conducen al centro de la ciudad.

Meteorólogos pronostican más nieve y hielo para grandes porciones del país

En Indiana, la nieve cubrió tramos de la Interestatal 64, la Interestatal 69 y la Ruta estadounidense 41, lo que llevó a las autoridades a suplicar a la gente que se quedara en casa.

“Está nevando tan fuerte que los quitanieves pasan y luego, en media hora, las carreteras están completamente cubiertas nuevamente”, dijo el sargento de la policía estatal. dijo Todd Ringle.

Se había pronosticado que la región del Atlántico Medio recibiría otras 6 a 12 pulgadas de nieve el lunes.

Se esperaba que siguieran temperaturas peligrosamente frías, con descensos drásticos a mediados de la semana en las Llanuras Centrales y en los valles de Mississippi y Ohio.

PUBLICIDAD

En el norte de Texas, se esperaban de 2 a 5 pulgadas de nieve a partir del jueves, según el servicio meteorológico. La nieve también podría afectar a Oklahoma y Arkansas, y en algunas partes podría alcanzar más de 4 pulgadas.

Clases canceladas por frío intenso provocado por la poderosa tormenta

Los cierres de escuelas fueron generalizados y los distritos de Indiana, Virginia, Kentucky, Missouri y Kansas cancelaron o retrasaron el inicio de clases el lunes.

Entre ellos se encontraban las Escuelas Públicas del Condado de Jefferson de Kentucky, que cancelaron clases y otras actividades escolares para sus casi 100,000 estudiantes.

También se cancelaron clases en Maryland, donde el gobernador Wes Moore declaró el estado de emergencia el domingo y anunció que las oficinas del gobierno estatal también estarían cerradas el lunes.

Las oficinas gubernamentales también cerraron el lunes en Kentucky, donde el gobernador Andy Beshear declaró el estado de emergencia.

Miles se quedan sin electricidad en varios estados de EEUU

Miles de personas se quedaron a oscuras mientras las temperaturas bajaban. Más de 218,000 clientes se quedaron sin electricidad el lunes por la noche en Kentucky, Indiana, Virginia, Virginia Occidental, Illinois, Missouri y Carolina del Norte, según el sitio web de seguimiento de servicios eléctricos PowerOutage.us.

En la capital de Virginia, un corte de energía provocó un mal funcionamiento temporal en el sistema de agua, dijeron funcionarios el lunes por la tarde.

PUBLICIDAD

Los funcionarios de Richmond pidieron a los habitantes de la ciudad de más de 200,000 habitantes que se abstuvieran de beber agua del grifo o lavar los platos sin hervir el agua primero. La ciudad también pidió a la gente que conservara su agua, por ejemplo tomando duchas más cortas.

Los funcionarios de la ciudad dijeron que estaban trabajando sin parar para que el sistema volviera a estar en línea.

Mira también: