Vuelos Cancelados

Más de 1,500 vuelos cancelados en todo el país por severo clima invernal

Más de 40 millones de estadounidenses estaban bajo avisos de tormenta de nieve o alertas meteorológicas un día después de Navidad.

Univision y AFP picture
Por:Univision y AFP
Las aerolíneas cancelaron más de 1,500 vuelos en Estados Unidos este viernes, en plena temporada alta de viajes navideños, con advertencias de tormenta invernal severa y pronóstico de fuertes nevadas en las regiones del Medio Oeste y el noreste.

Más de 40 millones de estadounidenses estaban bajo avisos de tormenta de nieve o alertas meteorológicas un día después de Navidad. Otros 30 millones de personas enfrentaban alertas de inundaciones o tormentas en California, donde un río atmosférico provocó un diluvio.

Nueva York se preparaba para recibir hasta 10 pulgadas de nieve durante la noche, la peor nevada en cuatro años. El clima frío podría prolongarse durante el fin de semana en la mayor ciudad del país.

Al menos 1,560 vuelos habían sido cancelados y 6,700 retrasados hasta las 6:30 PM ET, según el sitio web FlightAware, que informó que los aeropuertos de Nueva York y Chicago se encontraban entre los más afectados.

Según FlightAware, los aeropuertos del área de Nueva York registraron más de 870 cancelaciones de vuelos.

También se emitieron alertas meteorológicas para los estados de Pensilvania, Nueva Jersey y Connecticut, así como para partes de Míchigan, Massachusetts y Rhode Island.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó nevadas en la región superior de los Grandes Lagos, que se deplazarían hacia el noreste.

"Las condiciones de las carreteras serán peligrosas para quienes regresen de las vacaciones", advirtió.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció una advertencia de tormenta invernal y que se desplegaron equipos municipales para limpiar las carreteras.

"Todos los neoyorquinos deben prepararse: eviten conducir si es posible y reserven más tiempo para el transporte público", dijo Adams.

Mientras tanto, California, en la costa oeste de Estados Unidos, sufrió fuertes lluvias esta semana, pero el NWS pronostica que las lluvias empezarán a ceder el fin de semana.

El fuerte temporal y las inundaciones asociadas obligaron a cerrar el aeropuerto de Santa Bárbara, al noroeste de Los Ángeles, pero para la mañana del viernes, después de que las cuadrillas pasaran toda la noche retirando agua de las pistas, las autoridades anunciaron que había reabierto.

