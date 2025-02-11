¿Creías que el invierno había terminado? Otro congelante vórtice polar azota partes del este de EEUU

Video Nuevas tormentas invernales amenazan varias zonas de EEUU: conoce dónde y cuándo se espera su impacto

Una nueva racha de tormentas invernales avanza este martes sobre los estados del Atlántico medio y los pronósticos de importantes acumulaciones de nieve y hielo provocaron advertencias de posibles cortes de energía.

Los viajes se volverán peligrosos desde este martes hasta las primeras horas del miércoles en gran parte de Virginia y Virginia Occidental, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

El gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin, declaró el lunes el estado de emergencia antes de la tormenta, lo que permitirá a las agencias estatales ayudar a los gobiernos locales. Las escuelas y oficinas gubernamentales de Virginia estuvieron cerradas el martes.

Se pronosticaron nevadas más intensas, de hasta 10 pulgadas en partes del norte y centro de Virginia y el este de Virginia Occidental.

Las acumulaciones de hielo podrían variar desde una capa de hielo en Kentucky y Virginia Occidental hasta media pulgada en el valle de Roanoke en el suroeste de Virginia, dijo el servicio meteorológico.

Es probable que se produzcan cortes de energía y daños a árboles en lugares con grandes acumulaciones de hielo.

Pronostican acumulación de nieve en partes del este de EEUU

Autoridades meteorológicas lanzaron advertencias por las malas condiciones que se registran este martes y que podrían empeorar el miércoles.

“¿Creías que el invierno había terminado? ¡Piensa de nuevo! dijo la oficina del servicio meteorológico en Blacksburg, Virginia, en una publicación en la plataforma de redes sociales X.

La nieve mezclada con aguanieve se extendió hacia el oeste de Virginia y Carolina del Norte a primera hora del martes, y se espera que la nieve empeore rápidamente las condiciones de las carreteras por la mañana antes de que llegue la lluvia helada durante la tarde, dijo la oficina en publicaciones el martes.

Appalachian Power, que atiende a 1 millón de clientes en Virginia Occidental, Virginia y Tennessee, dijo que solicitó 700 trabajadores adicionales de empresas de servicios públicos vecinas para ayudar con los problemas antes del martes por la mañana.

En el este de Tennessee, los meteorólogos advirtieron que la amenaza de inundaciones aumentará a lo largo de la semana, y es posible que caigan hasta 8 pulgadas de lluvia para el domingo.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU dijo que estaba tomando medidas para mitigar el riesgo de inundaciones, incluida la reducción de los niveles de algunos lagos y el vaciado de embalses de almacenamiento.

En el norte de Virginia, el Servicio de Parques Nacionales cerró una parte de la George Washington Memorial Parkway, una estrecha carretera que serpentea entre bosques a lo largo del río Potomac.

La avenida conecta varios sitios pequeños de parques nacionales e históricamente ha sido un lugar problemático durante las tormentas invernales para los automóviles abandonados que crearon una pista de slalom para quitanieves y otros vehículos.

Lanzan advertencias en Kentucky y Nueva Jersey

Las advertencias de tormenta invernal se extendieron desde Kentucky hasta el sur de Nueva Jersey, y se publicó una alerta de inundaciones para una amplia franja de Kentucky, Tennessee, el suroeste de Virginia y el norte de Georgia.

Se esperaba que la mezcla de nieve y hielo se convirtiera en lluvia a medida que las temperaturas subieran el miércoles por la tarde.

Un sistema de tormentas separado traerá fuertes nevadas desde Kansas y Missouri a los Grandes Lagos el miércoles, dijo el servicio meteorológico.

El martes se pronosticaba un frío peligroso procedente de una masa de aire ártico que se extendía desde Portland, Oregón, hasta los Grandes Lagos.

Reportan deceso de dos menores en Detroit a causa del frío

En Detroit, dos niños menores de 10 años probablemente murieron por exposición al frío después de que fueron descubiertos con otros miembros de la familia el lunes en una camioneta en el estacionamiento de un casino, dijo la policía.

Es posible que su familia estuviera viviendo en la camioneta, dijo la policía.

“Esto fue innecesario. No tenía por qué suceder así”, dijo el capitán de policía Nathan Duda a WJBK-TV.

Las autoridades del condado de Multnomah en Oregón, que ya confirmaron una muerte por hipotermia a principios de este mes, dijeron que el lunes por la noche se abrirán tres refugios para condiciones climáticas adversas con más de 230 camas en el área de Portland, cuando entrará en vigor el estado de emergencia.

La oficina regional de servicios para personas sin hogar también se dispuso a mejorar su programa de extensión para distribuir ropa abrigada, mantas y calentadores de manos a aproximadamente 4,000 personas que viven afuera en el área metropolitana.

Las bajas temperaturas de la mañana podrían caer por debajo de los 20 grados Fahrenheit hasta el miércoles, y las ráfagas de viento podrían hacer que las temperaturas se sientan por debajo de los 10 grados, dijo en X la oficina del servicio meteorológico en Portland.

Es posible que una lluvia helada azote el área desde el miércoles por la noche hasta el jueves por la noche, y otro sistema posiblemente traiga más precipitaciones durante el fin de semana.

El severo clima invernal ha paralizado a Portland en el pasado. La ciudad, más acostumbrada a la lluvia, sólo trata parcialmente su trazado urbano en caso de nieve y hielo y no limpia las calles laterales.

Este tipo de clima en la región también puede resultar mortal. El año pasado, la nieve, la lluvia helada, el hielo y las gélidas temperaturas fueron atribuidas a al menos 10 muertes en Oregón por hipotermia y caída de árboles o postes de servicios públicos.

Se esperaba que la temperatura tocara fondo el martes por la mañana a -33 grados Fahrenheit en Butte, Montana, donde durante los dos últimos inviernos al menos cinco personas murieron debido a la exposición al frío, dijo Brayton Erickson, director ejecutivo de la Misión de Rescate de Butte.

Los defensores de las personas sin hogar en la ciudad de unos 35,000 habitantes planeaban salir a las calles distribuyendo sacos de dormir, chaquetas, manoplas y otros artículos para el frío a cualquiera que los necesite, dijo Erickson.

“Cuando hace tanto frío, hacemos todo lo posible”, dijo. "Tener todos esos recursos disponibles literalmente puede salvarles la vida o evitar que se congelen".

Además de las tormentas invernales, los meteorólogos también están atentos a un río atmosférico que se espera en California a partir del jueves, según Brian Hurley, meteorólogo senior del Centro de Predicción Meteorológica del servicio meteorológico. Se espera que traiga fuertes lluvias a lo largo de la costa y los valles centrales y varios pies de nieve en las sierras hasta el sábado.

