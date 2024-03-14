Cambiar Ciudad
Una ciudad de EEUU gastó $600,000 en arena para proteger las casas de millonarios en la costa. Tres días después, pasó una tormenta...

Tom Saab, presidente del grupo y agente inmobiliario, dijo que el dinero lo aportaron 150 propietarios que afirman que el Estado se ha negado a ayudarles a proteger la primera línea de playa y a reconstruir las dunas.

Una comunidad costera de Massachusetts pensó que podría detener a la naturaleza con dinero. Los acaudalados vecinos gastaron $600,000 en arena para construir unas dunas protectoras cerca de sus propiedades, pero las barreras desaparecieron en cuestión de días gracias a una tormenta.

El proyecto, para el que se necesitaron 14,000 toneladas (12,701 toneladas métricas) de arena, se completó tan solo tres días antes de que una fuerte tormenta el domingo pasado azotara el sur de Nueva Inglaterra con fuertes vientos, lluvias torrenciales e inundaciones costeras.

El grupo Salisbury Beach Citizens for Change, que planeó el proyecto y ayudó a recaudar fondos, publicó en las redes sociales información sobre la finalización del proyecto la semana pasada y compartió fotografías de los estragos después de la tormenta.

Los miembros argumentaron que el proyecto seguía mereciendo la pena, señalando que "las dunas de sacrificio hicieron su trabajo" y protegieron algunas propiedades de ser "devoradas" por la tormenta.

Tom Saab, presidente del grupo, agente inmobiliario y promotor, dijo que el dinero lo aportaron 150 propietarios que afirman que el Estado se ha negado a ayudarles a proteger la primera línea de playa y a reconstruir las dunas.

"El Estado no aportará dinero alguno para la reconstrucción de las dunas", dijo Saab. "Todo el mundo está enfadado y disgustado. No podemos sobrevivir sin arena y no podemos sobrevivir pagando de nuestro bolsillo después de cada tormenta".

La tempestad del pasado fin de semana fue la última de varias fuertes tormentas recientes en la comunidad y en todo Massachusetts, que también sufrió inundaciones, erosión y daños en las infraestructuras en enero.

La reposición de arena ha sido durante décadas el método gubernamental de protección de las costas. El Congreso lleva mucho tiempo destinando fondos a estas labores, alegando que protegen vidas y bienes y mantienen la industria turística.

Pero sus detractores afirman que es un despilfarro seguir rellenando de arena la costa, ya que inevitablemente esta será arrastrada por la corriente.

La construcción de otro tipo de barreras no es una opción

Salisbury tampoco es la primera ciudad que ve sus esfuerzos literalmente arrasados.

A principios de este año, después de que una tormenta destruyera sus dunas, una ciudad de Nueva Jersey solicitó un permiso de emergencia para construir una barrera de acero -algo que ya había hecho en otros dos lugares- a lo largo de la sección más erosionada de su playa, tras gastar millones de dólares en transportar arena en camiones durante más de una década.

El Estado denegó la solicitud y multó a North Wildwood por reparaciones no autorizadas en la playa. El Departamento de Protección Medioambiental se ha opuesto a menudo a los mamparos, señalando que estas estructuras suelen favorecer la erosión de la arena.

El senador estatal republicano Bruce Tarr, que está trabajando para conseguir $1.5 millones de financiación estatal para rellenas las dunas de Salisbury, afirma que los esfuerzos protegerán una importante infraestructura viaria, de agua y alcantarillado, así como cientos de viviendas, que constituyen más del 40% de los impuestos de Salisbury.

"Estamos gestionando un recurso natural que protege muchos intereses", afirma Tarr, quien añade que la reposición de las dunas es una de las pocas opciones de que dispone la ciudad, ya que en las playas de Massachusetts no se permiten estructuras duras como diques o rocas.

Los vecinos no quieren perder sus casas valuadas en millones de dolares

Saab afirmó que tiene sentido desde el punto de vista económico seguir reconstruyendo las dunas, en lugar de dejar que la naturaleza siga su curso y consuma la playa.

"¿Y destruir propiedades por valor de $2,000 millones?", preguntó. "Salisbury es el hogar de miles de personas que utilizan esta playa en verano. ... Sería mucho más barato seguir reconstruyendo las dunas después de una serie de tormentas como las que hemos tenido el año pasado que dejar que el océano destruya la playa".

Sin embargo, otros cuestionaron la lógica de verter más arena en la playa.

El residente Peter Lodi respondió a la publicación en Facebook del grupo de la playa de Salisbury, diciendo que no estaba seguro de la opción de seguir rellando las dunas.

"Tiren toda la arena que quieran. La madre naturaleza decide cuánto tiempo protegerá sus casas", escribió. "Solo va a empeorar. No estoy seguro de cuál es la solución, pero la arena no es más que una bandita en una herida que necesita múltiples puntos de sutura."

