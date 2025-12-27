California California azotada por lluvias y deslaves; Nueva York bajo nieve y frío El sur de California vive destrucción en plena época navideña. Los vientos y las lluvias provocaron deslaves que arrasaron con casas. Los bomberos rescataron a más de 100 personas en el condado de Los Ángeles y se registraron varias muertes vinculadas al clima. Mientras, una ola invernal obliga la cancelación de vuelos y dispara la emergencia en Nueva York.

Video "Es devastador": su casa quedó completamente cubierta de lodo tras las inundaciones en California

Poderosas tormentas invernales trajeron la temporada navideña más lluviosa al sur de California en años, provocando deslizamientos de lodo y escombros y dejando casas medio llenas de lodo.

"Todavía no estamos completamente fuera de peligro, pero en general, lo peor ya pasó", dijo Mike Wofford, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Los Ángeles.

PUBLICIDAD

Los bomberos rescataron a más de 100 personas el jueves en el condado de Los Ángeles, y un helicóptero rescató a 21 personas de automóviles varados, dijeron las autoridades. La policía de Los Ángeles también respondió a más de 350 accidentes de tránsito, según la oficina del alcalde.

En Wrightwood, un pueblo de montaña de 5,000 habitantes a unos 130 kilómetros (80 millas) al noreste de Los Ángeles, las lluvias incesantes de esta semana convirtieron las carreteras en ríos y enterraron los automóviles hasta las ventanillas con rocas, escombros y lodo.

Sherry Tocco, una vecina cuya casa se salvó de la destrucción, dijo que su vecindario quedó devastado, con viviendas destruidas, barro y escombros. El río estaba desbordado y “luego simplemente arrasó con todo, se llevó todo a su paso”, dijo.

Un cobertizo fue arrastrado por la corriente, y varios otros quedaron esparcidos por la zona. Los bomberos la ayudaron a evacuar a principios de esta semana y durmió en su coche en Nochebuena.

Rescates, muertes y heridas

Un coche quedó sepultado en el barro tras una serie de tormentas el jueves 25 de diciembre de 2025 en Wrightwood, California. Imagen (Foto AP/William Liang)



La mayor parte del pueblo se quedó sin electricidad y muchos compraban leña, encendedores y propano, dijo Eric Faulkner, gerente de Mountain Hardware. “Mi teléfono no ha parado de sonar con preguntas como: ‘¿Tienes esto?’ o ‘¿Puedes ayudarme con aquello?’”, dijo Faulkner frente a la tienda mientras llovía el viernes.

Los bomberos rescataron a varias personas de coches atrapados a principios de esta semana cuando el barro y los escombros se precipitaron por una carretera hacia el pueblo. Se informó de un herido.

PUBLICIDAD

En la cercana ciudad montañosa de Lytle Creek, las aguas desbordadas destruyeron un puente el miércoles, dejando incomunicado un barrio, dijo el residente Travis Guenther. Para el viernes por la mañana, dijo, el agua había bajado lo suficiente como para que la gente pudiera cruzar entre los escombros.

Una casa tenía hasta 122 centímetros (48 pulgadas) de escombros acumulados en su interior después de que el barro entrara por la puerta principal a principios de esta semana, dijo Guenther.

“Los chicos todavía intentan quedarse allí, pero no pueden cerrar las puertas”, dijo. “Estaban atrapados dentro porque había un río desbordado a ambos lados”.

Los meteorólogos pronosticaron un fin de semana seco antes de que volvieran las lluvias alrededor del Año Nuevo. Se pronosticaron olas altas en las costas y se emitieron avisos de inundación para algunas zonas del norte de California hasta el viernes. Aproximadamente el 44% de los vuelos en el aeropuerto de San Francisco sufrieron retrasos el viernes debido a los fuertes vientos, según informó el aeropuerto.

Se esperaban más vientos y hasta 5 centímetros de nieve por hora en La Sierra Nevada. Las autoridades locales rescataron el jueves a un esquiador que quedó sepultado por una avalancha cerca de la estación de esquí Mount Rose, en las afueras de Reno.

Un hombre de San Diego murió el miércoles a causa de la caída de un árbol, según informaron los medios de comunicación. Más al norte, un agente del sheriff de Sacramento falleció en un accidente que, al parecer, estuvo relacionado con las inclemencias del tiempo. Las fuertes lluvias e inundaciones repentinas registradas a principios de esta semana en el norte de California también causaron al menos una muerte, según informaron las autoridades.

PUBLICIDAD

Mientras tanto en Nueva York, Pensilvania y Connecticut

Video Autoridades piden "extrema precaución" por la intensa nevada que caerá en la Gran Manzana



Mientras tanto, los meteorólogos dicen que una tormenta de fin de semana podría traer la mayor nevada a la ciudad de Nueva York en tres años.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció una advertencia de tormenta invernal y que se desplegaron equipos municipales para limpiar las carreteras."Todos los neoyorquinos deben prepararse: eviten conducir si es posible y reserven más tiempo para el transporte público", dijo Adams.

El viernes caía lluvia helada en Lancaster, Pensilvania, y en Nueva York se declaró el estado de emergencia en gran parte del estado ante las fuertes nevadas que se esperaban desde el viernes por la noche hasta el sábado por la mañana.

En Connecticut, se recomendó a la gente que evitara viajar debido a la tormenta invernal que se acercaba al noreste el viernes.

Las aerolíneas cancelaron más de 1,500 vuelos en Estados Unidos este viernes, en plena temporada alta de viajes navideños, con advertencias de tormenta invernal severa y pronóstico de fuertes nevadas en las regiones del Medio Oeste y el noreste.

Más de 40 millones de estadounidenses estaban bajo avisos de tormenta de nieve o alertas meteorológicas un día después de Navidad. Nueva York se preparaba para recibir hasta 10 pulgadas de nieve durante la noche, la peor nevada en cuatro años. El clima frío podría prolongarse durante el fin de semana en la mayor ciudad del país.

Al menos 1,560 vuelos habían sido cancelados y 6,700 retrasados hasta las 6:30 pm ET, según el sitio web FlightAware, que informó que los aeropuertos de Nueva York y Chicago se encontraban entre los más afectados.

PUBLICIDAD

Según FlightAware, los aeropuertos del área de Nueva York registraron más de 870 cancelaciones de vuelos. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó nevadas en la región superior de los Grandes Lagos, que se deplazarían hacia el noreste.