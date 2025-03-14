Un enorme sistema de tormentas amenaza a gran parte de EEUU con tornados, nevadas y hasta incendios forestales

Video Potente tormenta amenaza a EEUU de costa a costa: te mostramos cuáles zonas se verán afectadas

Un enorme sistema de tormentas que cruza EEUU amenaza con desatar este viernes tornados en el valle del Mississippi, ventiscas en las llanuras del norte y condiciones secas que suponen riesgo extremo de incendios forestales en Texas y Oklahoma.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) reportó condiciones meteorológicas extremas con vientos de hasta 80 mph en una vasta franja desde la frontera con Canadá hasta la de México, con una población que supera los 100 millones de personas.

Los partes meteorológicos indican que la amenaza de tormenta continuará durante el fin de semana, con una probabilidad moderada de tornados y vientos que se desplazarán más al sur el sábado hacia zonas como Nueva Orleans y Alabama. Las fuertes lluvias podrían provocar inundaciones repentinas en algunas partes de la costa este el domingo.

Los expertos afirman que no es inusual ver estos fenómenos en marzo, cuando el tiempo primaveral e invernal crean grandes diferencias de temperatura que favorecen el desarrollo de las tormentas.

“ Si hay una época del año en la que una tormenta como esta puede causar estos impactos de costa a costa, estamos en ella”, declaró Benjamin Reppert, meteorólogo de la Universidad Estatal de Pensilvania.

Probabilidad de tornados en medio de un brote de tormentas

Se espera un brote regional de tormentas el viernes por la tarde, con cierto riesgo de tormentas eléctricas que se extenderían desde los Grandes Lagos hasta la costa del Golfo.

Los meteorólogos indicaron la probabilidad de tornados, vientos y granizo del tamaño de una pelota de béisbol, con el mayor riesgo en el este de Missouri, gran parte de Illinois y partes de Iowa, Kentucky, Tennessee y Arkansas. El Centro de Predicción de Tormentas del NWS indicó que 17 millones de personas se enfrentan a una amenaza de tormenta severa, de intensa a moderada, desde Des Moines, Iowa, hasta Jackson, Mississippi.

La amenaza de tornado avanzará más al sur el sábado hacia los estados de la costa del Golfo, incluyendo Nueva Orleans y otras partes del este de Louisiana, y gran parte de Mississippi y Alabama.

Condiciones secas suponen una amenaza "extrema" de incendios forestales

El clima cálido y seco, junto con vientos sostenidos llevó al NWS a hablar de condiciones "casi históricas" para provocar incendios forestales el viernes en las Llanuras del Sur y partes del Suroeste. Se esperaban ráfagas de viento superiores a 80 mph.

Los meteorólogos compartieron un consejo durante una sesión informativa especial: quienes se encuentren varados en las carreteras, mantengan el volante firmemente sujeto y estén atentos a la caída de árboles, cables eléctricos y otros escombros. Indicaron que los fuertes vientos levantarían abundante polvo y que podrían producirse apagones.

“Es probable que esta sea la peor tormenta de polvo en lo que va del año”, declaró Randall Hergert, meteorólogo principal del NWS en Albuquerque.

Los meteorólogos también advirtieron sobre un riesgo extremo de incendios en partes del norte de Texas, gran parte de Oklahoma y el sureste de Kansas. Una zona más amplia, designada como crítica, se extendía desde el este de Nuevo México hasta Texas y, al norte, hasta una parte del sur de Iowa.

El NWS indicó que la posibilidad de tormentas eléctricas secas en partes de Kansas, Oklahoma, Missouri y Arkansas conlleva el riesgo adicional de incendios provocados por rayos con lluvias mínimas que impidan su propagación.

