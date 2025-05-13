Ni era cocaína, ni venían de Ucrania: Alex Jones difama a los tres líderes europeos más importantes por un pañuelo en la mesa

Las imágenes corresponden al viaje hacia Ucrania de los tres líderes europeos, no de su regreso.

Esto es lo que sabemos y lo que pudimos verificar sobre la reciente teoría conspirativa diseminada por Jones y otros en redes sociales.

Un objeto blanco y arrugado y un palillo: el centro de la polémica

Cuentas opositoras al gobierno de Francia ; y la directora del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova , ayudaron a difundir la afirmación sobre el supuesto consumo de drogas por parte de Macron, Merz y Starmer; todo a partir de un video e imágenes donde se ve un pequeño objeto blanco arrugado sobre una mesa frente al puesto del presidente Macron, unas carpetas azules y un pequeño palillo.

Del lado ruso, Zakharova publicó : “Después de empujar a [el presidente ucraniano Vladimir] Zelensky a otro complot infernal para perturbar el asentamiento y continuar el derramamiento de sangre en Europa, como en una anécdota, un francés, un inglés y un alemán abordaron un tren y... volaron”.

El Elíseo , el nombre oficial de la cuenta de la presidencia de Francia en X (antes Twitter), rechazó las acusaciones. “Cuando la unidad europea es un problema, la desinformación llega tan lejos como para hacer parecer un simple pañuelo como una droga. Esta información falsa está siendo difundida por los enemigos de Francia, tanto en el extranjero como en el país. Cuidado con la manipulación”, se lee.

Al texto del Elíseo, le acompaña una imagen en formato meme ; del lado izquierdo se ve el objeto que mencionan como pañuelo, con la descripción: “Este es un pañuelo para sonarse la nariz”; y del lado derecho la foto de los tres líderes europeos con la descripción: “Esta es la unidad europea. Para avanzar la paz”.

Por su parte, un portavoz del gobierno alemán dijo a EuroVerify , de Euronews, que las afirmaciones eran "absurdas". Y desde la cuenta en X del partido de Merz también destacaron que “es solo un pañuelo” lo que se ve en las imágenes.

El Centro para Contrarrestar la Desinformación, de Ucrania, publicó en X : “La propaganda rusa ha vuelto a quedar en ridículo al intentar desacreditar a los líderes europeos. Los medios estatales rusos difundieron ampliamente una farsa absurda que acusa a Emmanuel Macron, Keir Starmer y Friedrich Merz de ‘consumos de drogas’ en un tren a Kiev”.

Lo que verificamos de la imagen

En elDetector hicimos una ampliación de la fotografía tomada el 9 de mayo de 2025 por la agencia AFP y distribuida también por Getty Images. InVid , una plataforma que “evalúa la confiabilidad de archivos de video y contenido noticioso difundido a través de las redes sociales”, tiene una herramienta de ampliación que nos permitió detallar la imagen para definir la forma del objeto blanco arrugado.

Todo parece indicar que, efectivamente, es una servilleta o pañuelo de papel, por los pliegues que presenta y la sombra que, por ejemplo, hace uno de esos pliegues.

Sobre el pequeño palillo, no se distingue como una cucharilla, como afirman en redes sociales, sino más bien como un palillo para dientes o de cocktail. Un usuario de X, en la publicación de Jones le respondió con un ejemplo de cocktail pick de bambú , como el que se ve en la foto y video de los líderes europeos. Esto último, elDetector no lo ha podido confirmar independientemente .

Euronews explica que AFP y AP, agencias de noticias de renombre, estuvieron en el recinto con los líderes y “no hicieron referencia a ningún uso de drogas y que seguramente no habrían sido autorizadas a estar en la sala si hubiera sucedido algo extraño”.

En el caso de que se hubiese comprobado que el presidente de Francia, el primer ministro de Reino Unido y el canciller de Alemania estaban consumiendo drogas, habría un escándalo mundial, posiblemente sustentado por testimonios de los demás presentes y otras posibles formas de comprobación. Y no ha sido así.

Conclusión

Es falsa y una teoría conspirativa la afirmación del locutor Alex Jones, de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer; y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, tenían en su posesión una bolsa de cocaína que escondieron de las cámaras, durante su viaje de regreso de Ucrania, donde fueron a reafirmar su compromiso con ese país. El gobierno de Francia, así como el de Alemania desmintieron la afirmación, y en elDetector ampliamos, a través de InVid, la imagen y todo parece indicar que, efectivamente, es una servilleta o pañuelo de papel. Sobre el pequeño palillo, no se distingue como una cucharilla, como afirman en redes sociales, sino más bien como un palillo para dientes o de cocktail. Además, en el caso de que se hubiese comprobado que los líderes europeos estaban consumiendo drogas, habría un escándalo mundial, posiblemente sustentado por testimonios de los demás presentes. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

