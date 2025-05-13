Ni era cocaína, ni venían de Ucrania: Alex Jones difama a los tres líderes europeos más importantes por un pañuelo en la mesa
Un video y unas fotografías del presidente de Francia, el primer ministro de Reino Unido y el canciller alemán a bordo de un tren de ida a Ucrania, fueron el punto de partida para afirmaciones tendenciosas en redes sociales.
“Escándalo en desarrollo: [Emmanuel] Macron, [Keir] Starmer y [Friedrich] Merz fueron grabados en video a su regreso de Kiev. Una bolsa de polvo blanco sobre la mesa. Macron se la mete rápidamente en el bolsillo, Mertz esconde la cuchara. No hay explicación…”, se lee en una publicación en X (antes Twitter) del presentador Alex Jones, quien ha sido anteriormente identificado como teórico de las conspiraciones.
Jones también agrega que “Zelensky, conocido adicto a la cocaína, acababa de recibirlos”. La supuesta adicción del presidente de Ucrania es una vieja teoría promovida por Rusia, según diferentes informes como, por ejemplo, del Consorcio sobre Políticas de Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés), una organización que busca “reparar los daños causados por políticas punitivas sobre drogas y promover respuestas justas”; o verificaciones de datos como esta de la agencia Reuters o esta otra de France24.
El primer dato falso de la publicación de Jones –quien, por ejemplo, mintió anteriormente al decir que el tiroteo de 2012 en la escuela Sandy Hook había sido un complot del gobierno de Barack Obama para quitar armas a los estadounidenses– es la afirmación de que la imagen es del regreso de los hombres de Kiev, cuando en realidad iban hacia Ucrania. Las fechas del viaje y los datos de la foto en el tren, que fue el 9 de mayo de 2025, confirman eso. Incluso, el 10 de mayo (después de la foto polémica), hablaron desde Ucrania con Trump.
Esto es lo que sabemos y lo que pudimos verificar sobre la reciente teoría conspirativa diseminada por Jones y otros en redes sociales.
Un objeto blanco y arrugado y un palillo: el centro de la polémica
Cuentas opositoras al gobierno de Francia; y la directora del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, ayudaron a difundir la afirmación sobre el supuesto consumo de drogas por parte de Macron, Merz y Starmer; todo a partir de un video e imágenes donde se ve un pequeño objeto blanco arrugado sobre una mesa frente al puesto del presidente Macron, unas carpetas azules y un pequeño palillo.
Macron guarda el objeto arrugado (segundo 24) en lo que parece el momento en que llegan los fotógrafos (se ven los lentes de las cámaras) y deben posar para la foto oficial de su viaje hacia Ucrania para confirmar su respaldo a ese país en el conflicto con Rusia. Sin embargo, ya antes había más personas en el recinto, incluyendo a la agencia AFP, que grabó un video, que posteriormente fue usado por Jones y voceros rusos para su teoría.
Del lado ruso, Zakharova publicó: “Después de empujar a [el presidente ucraniano Vladimir] Zelensky a otro complot infernal para perturbar el asentamiento y continuar el derramamiento de sangre en Europa, como en una anécdota, un francés, un inglés y un alemán abordaron un tren y... volaron”.
El Elíseo, el nombre oficial de la cuenta de la presidencia de Francia en X (antes Twitter), rechazó las acusaciones. “Cuando la unidad europea es un problema, la desinformación llega tan lejos como para hacer parecer un simple pañuelo como una droga. Esta información falsa está siendo difundida por los enemigos de Francia, tanto en el extranjero como en el país. Cuidado con la manipulación”, se lee.
Al texto del Elíseo, le acompaña una imagen en formato meme; del lado izquierdo se ve el objeto que mencionan como pañuelo, con la descripción: “Este es un pañuelo para sonarse la nariz”; y del lado derecho la foto de los tres líderes europeos con la descripción: “Esta es la unidad europea. Para avanzar la paz”.
Por su parte, un portavoz del gobierno alemán dijo a EuroVerify, de Euronews, que las afirmaciones eran "absurdas". Y desde la cuenta en X del partido de Merz también destacaron que “es solo un pañuelo” lo que se ve en las imágenes.
El Centro para Contrarrestar la Desinformación, de Ucrania, publicó en X: “La propaganda rusa ha vuelto a quedar en ridículo al intentar desacreditar a los líderes europeos. Los medios estatales rusos difundieron ampliamente una farsa absurda que acusa a Emmanuel Macron, Keir Starmer y Friedrich Merz de ‘consumos de drogas’ en un tren a Kiev”.
Lo que verificamos de la imagen
En elDetector hicimos una ampliación de la fotografía tomada el 9 de mayo de 2025 por la agencia AFP y distribuida también por Getty Images. InVid, una plataforma que “evalúa la confiabilidad de archivos de video y contenido noticioso difundido a través de las redes sociales”, tiene una herramienta de ampliación que nos permitió detallar la imagen para definir la forma del objeto blanco arrugado.
Todo parece indicar que, efectivamente, es una servilleta o pañuelo de papel, por los pliegues que presenta y la sombra que, por ejemplo, hace uno de esos pliegues.
Sobre el pequeño palillo, no se distingue como una cucharilla, como afirman en redes sociales, sino más bien como un palillo para dientes o de cocktail. Un usuario de X, en la publicación de Jones le respondió con un ejemplo de cocktail pick de bambú, como el que se ve en la foto y video de los líderes europeos. Esto último, elDetector no lo ha podido confirmar independientemente .
Euronews explica que AFP y AP, agencias de noticias de renombre, estuvieron en el recinto con los líderes y “no hicieron referencia a ningún uso de drogas y que seguramente no habrían sido autorizadas a estar en la sala si hubiera sucedido algo extraño”.
En el caso de que se hubiese comprobado que el presidente de Francia, el primer ministro de Reino Unido y el canciller de Alemania estaban consumiendo drogas, habría un escándalo mundial, posiblemente sustentado por testimonios de los demás presentes y otras posibles formas de comprobación. Y no ha sido así.
Conclusión
Es falsa y una teoría conspirativa la afirmación del locutor Alex Jones, de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer; y el canciller de Alemania, Friedrich Merz, tenían en su posesión una bolsa de cocaína que escondieron de las cámaras, durante su viaje de regreso de Ucrania, donde fueron a reafirmar su compromiso con ese país. El gobierno de Francia, así como el de Alemania desmintieron la afirmación, y en elDetector ampliamos, a través de InVid, la imagen y todo parece indicar que, efectivamente, es una servilleta o pañuelo de papel. Sobre el pequeño palillo, no se distingue como una cucharilla, como afirman en redes sociales, sino más bien como un palillo para dientes o de cocktail. Además, en el caso de que se hubiese comprobado que los líderes europeos estaban consumiendo drogas, habría un escándalo mundial, posiblemente sustentado por testimonios de los demás presentes. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.
