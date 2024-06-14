Un juez ordena la liquidación de los bienes de Alex Jones para que pague su condena por mentir y negar la masacre de Sandy Hook

Un juez federal ordenó este viernes la liquidación de los bienes personales del teórico de la conspiración Alex Jones para compensar a las familias de las víctimas de la masacre en la escuela primaria de Sandy Hook, a quienes debe más de $1,500 millones en concepto de daños y perjuicios por difamación.

Durante años, Jones aseguró que el tiroteo de 2012 en el que murieron 20 niños y 8 adultos fue realmente un complot del gobierno para quitarles las armas a los estadounidenses y que nadie había fallecido.

El juez Christopher López aprobó convertir la propuesta de reorganización por quiebra personal de Jones en una liquidación, pero desestimó el intento de reorganización de su empresa, Free Speech Systems, con sede en Austin, Texas. Muchas de las familias de Sandy Hook habían pedido que también se liquidara la empresa.

Si la reorganización por quiebra de Free Speech Systems se hubiera convertido en una liquidación, Jones podría haber perdido la propiedad de la empresa, sus cuentas de redes sociales, el estudio Infowars en Austin y todos los derechos de autor.

Jones sonrió cuando el juez desestimó el caso de la empresa.

No quedó claro de inmediato qué sucederá con Free Speech Systems, la empresa matriz de Infowars que Jones convirtió en una fuente de ingresos multimillonaria durante los últimos 25 años.

Un escenario podría ser que a la empresa y a Infowars se les permita seguir operando mientras se realizan esfuerzos para cobrar la deuda de 1.500 millones de dólares en los tribunales estatales de Texas y Connecticut, donde las familias ganaron demandas contra Jones, según los abogados involucrados en el caso.

Otro escenario es que los abogados de las familias Sandy Hook regresen al tribunal de quiebras y le pidan a López que liquide la empresa como parte del caso personal de Jones, porque Jones es dueño del negocio.

López dijo que su único objetivo a la hora de determinar si desestimar el caso de Free Speech Systems u ordenar una liquidación era lo que sería mejor para la empresa y sus acreedores, incluidas las familias Sandy Hook.

López también dijo que el caso de Free Speech Systems parecía ser uno de los más largos de su tipo en el país y que se acercaba la fecha límite para resolverlo.

“Este caso es uno de los más difíciles que he tenido. Cuando lo miras, creo que a los acreedores les conviene más ejercer sus derechos ante los tribunales estatales”, dijo.

Muchos de los bienes personales de Jones serán vendidos, pero su casa principal en el área de Austin y algunas otras pertenencias están exentas de la liquidación por quiebra. Ya ha decidido vender su rancho de Texas valorado en unos 2,8 millones de dólares, una colección de armas y otros activos para pagar deudas.

En el período previo a la audiencia del viernes, Jones había estado diciendo a sus espectadores de la web y radioescuchas que Free Speech Systems estaba a punto de cerrar debido a la quiebra. Les instó a descargar videos de su archivo en línea para conservarlos y les indicó un nuevo sitio web de la empresa de su padre si querían seguir comprando los suplementos dietéticos que vende en su programa.

“Probablemente, este sea el fin de Infowars muy pronto. Si no hoy, en las próximas semanas o meses”, dijo Jones a los periodistas antes de la audiencia del viernes. "Pero es solo el comienzo de mi lucha contra la tiranía".

Jones tiene alrededor de $9 millones en activos personales, según las presentaciones financieras más recientes ante el tribunal. Free Speech Systems, que emplea a 44 personas, tiene alrededor de 6 millones de dólares en efectivo disponibles y alrededor de 1,2 millones de dólares en inventario, según J. Patrick Magill, el director de reestructuración designado por el tribunal para dirigir la empresa durante la quiebra.

Jones y Free Speech Systems se declararon en quiebra en 2022, cuando los familiares de muchas víctimas del tiroteo escolar de 2012 que mató a 20 estudiantes de primer grado y seis educadores en Newtown, Connecticut, ganaron sentencias judiciales por más de $1.4 mil millones en Connecticut y $49 millones en Texas. .

Chris Mattei, abogado de las familias en el caso de Connecticut, dijo que liquidar Free Speech Systems “permitiría a las familias de Connecticut hacer cumplir sus $1.4 mil millones en sentencias ahora y en el futuro, y al mismo tiempo privaría a Jones de la capacidad de infligir daños masivos como lo ha hecho”. hecho durante unos 25 años”.

Los familiares dijeron que estaban traumatizados por los comentarios de Jones y las acciones de sus seguidores. Han testificado sobre haber sido acosados y amenazados por los creyentes de Jones, algunos de los cuales confrontaron en persona a las familias afligidas diciendo que el tiroteo nunca ocurrió y que sus hijos nunca existieron. Un padre dijo que alguien amenazó con desenterrar la tumba de su hijo muerto.

Jones y Free Speech Systems inicialmente se acogieron a la protección de reorganización por quiebra que le habría permitido dirigir Infowars mientras pagaba a las familias con los ingresos de su programa. Pero las dos partes no pudieron ponerse de acuerdo sobre un plan final, y Jones recientemente solicitó permiso para cambiar su bancarrota personal de una reorganización a una liquidación.

Las familias en la demanda de Connecticut, incluidos parientes de ocho niños y adultos muertos, pidieron que el caso de quiebra de Free Speech Systems también se convierta en una liquidación. Pero los padres en la demanda de Texas, cuyo hijo, Jesse Lewis, de 6 años, murió, quieren que se desestime el caso de la compañía.

Los abogados de la empresa presentaron documentos indicando que apoyaban la liquidación, pero los abogados del caso de quiebra personal de Jones querían que el juez desestimara el caso de la empresa.