“Hablemos de Inmigración”: hoy a las 7 pm, vías legales en EEUU para inmigrantes venezolanos

Este miércoles 31 de julio a partir de las 7 PM (hora del Este de Estados Unidos), el periodista Jorge Cancino y el abogado Armando Olmedo, conversan sobre las vías legales disponibles para inmigrantes venezolanos que están o piensan venir a EEUU. Participa y pregunta en vivo en el canal de Univision Noticias por YouTube.

Univision
Video Claves de las propuestas migratorias de Trump y por qué son inviables

El periodista Jorge Cancino y el abogado Armando Olmedo, presentadores del programa ‘Hablemos de Inmigración’ que se transmite a través del canal de Univision Noticias por YouTube, analizan este miércoles a partir de las 7 PM (hora del Este), las vías legales disponibles para inmigrantes venezolanos que se encuentran o están pensando venir a Estados Unidos.

El tema no es nuevo. Pero la situación actual en el país sudamericano registra un cambio después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, comicios que la oposición, con pruebas de las actas en mano, asegura haber ganado con una diferencia de más de 3 millones de votos.

El gobierno de Nicolás Maduro, por su parte, reclama la victoria, pero se niega a publicar las actas electorales mientras crecen las denuncias, dentro y fuera de Venezuela, de fraude a gran escala.

Ante este difícil y complejo escenario, versiones de prensa advierten que cientos de miles de venezolanos estarían pensando huir del país en busca de nuevas oportunidades y unirse a los 7.7 millones que en la última década han abandonado el país por las mismas causas: pobreza, hambre, falta de oportunidades, desempleo, represión del gobierno, altos niveles de corrupción, narcotráfico y efectos del cambio climático, entre otras causas y que son las mismas que se registran en otros países.

“Hablaremos sobre los programas vigentes y los requisitos para solicitar beneficios autorizados”, dice Olmedo. “Y además de responder preguntas de nuestros usuarios, explicaremos las claves de los programas activos y cuáles son los requisitos”.

Los programas vigentes

Uno de los programas vigentes es el Estatus de Protección Temporal (TPS), otorgado por primera vez en 2021, y prorrogado y re-designado en octubre del año pasado.


· El TPS de 2021 fue extendido por 18 meses del 11 de marzo de 2024 hasta el 10 de septiembre de 2025. Califican quienes demuestran que estaban en Estados Unidos desde el 8 de marzo de 2021 o antes.

· En octubre de 2023 pel TPS fue re-designado para mover la fecha de registro al 20 de septiembre de 2023. Eso permite que el número de beneficiarios aumente de 242,000 a 472,000. Cubre a todos los venezolanos que estaban en Estados Unidos el 31 de julio de 2023 o antes .

Un segundo programa que permite la entrada de inmigrantes venezolanos a Estados Unidos. Es el “parole humanitario”, que otorga un permiso por dos años previa aprobación de un patrocinador por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Pero este beneficio FUE FRENADO TEMPORALMENTE el viernes de la semana pasada por el gobierno. La razón: tras concluir una revisión, las autoridades descubrieron estafas y fraudes. Y mientras no se corrija esta situación, “permanecerá detenido”.

Otras vías legales de ingreso a Estados Unidos son:


  • Petición familiar
  • A través de la aplicación CBP One
  • VISA

‘Hablemos de Inmigración’

‘Hablemos de Inmigración’ fue diseñado en un formato de conversación abierta con los usuarios de Univision Noticias e invitados, donde cada miércoles conversan sobre las noticias de la semana y los temas que más preocupan a la comunidad inmigrante.

Tanto Olmedo como Cancino, co-autores del libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’, coindicen en que la creación de este nuevo espacio a través de YouTube genera un espacio en vivo para asistir a la audiencia (inmigrantes con preguntas sobre sus casos de inmigración, escuchar a los usuarios y responder con consejos generales respecto a cada caso en particular.

La primera temporada de ‘Hablemos de Inmigración’ fue lanzada a comienzos de 2019 en una serie de Podcasts donde, paso a paso, Olmedo y Cancino explicaron los cambios a reglamentos que se en ese tiempo de estaban registrando.

Conéctate al programa hoy miércoles a partir de las 7 PM (hora del Este) y haz tu pregunta. Nosotros te responderemos:

