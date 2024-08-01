Cambiar Ciudad
Preguntas y respuestas Inmigracion

Respondemos tus preguntas: Los perdones migratorios para ajustar estatus en EEUU

‘Hablemos de Inmigración’, programa que se transmite cada miércoles a través del canal de Univision Noticias en YouTube, analizó las claves de los perdones migratorios para el ajuste de estatus en Estados Unidos.

Univision


En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, y el vicepresidente y consejero general de inmigración de Televisa Univision, Armando Olmedo, analizaron de qué se tratan los perdones migratorios I-212, I-610 e I-601-A. También explicaron quiénes los necesitan y por qué, cómo se someten, si los deportados una o más veces deben pedirlo y qué hacer en caso el gobierno rechaza la solicitud.

Además, respondieron preguntas en vivo de usuarios de Univision Noticias desde varios estados del país, quienes las hicieron en vivo utilizando las cámaras de sus teléfonos móviles, computadoras o a través del chat del programa.

‘Hablemos de Inmigración’ es un espacio creado para conectarnos con nuestros usuarios, compartir información, conocimiento y responder preguntas con abogados de inmigración autorizados para dar consejo legal.

En el programa también se habló de otros temas importantes para la comunidad, inquietudes, dudas respecto a sus trámites de inmigración pendientes y temores en cuanto a sus futuros inmediatos en Estados Unidos.

‘Hablemos de Inmigración’ se transmite en vivo cada miércoles a través del canal de Univision Noticias en YouTube a partir de las 7 PM (hora del Este).

