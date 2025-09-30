‘Hablemos de Inmigración’: Qué derechos tienen los inmigrantes en los centros de detención de ICE

Video Trump pide a la Corte Suprema revivir orden ejecutiva que pone fin a la ciudadanía por nacimiento

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Televisa Univision, Jorge Cancino, junto al abogado Armando Olmedo, vicepresidente y consejero de inmigración de Televisa Univision y el abogado invitado, Ezequiel Hernández, explican cuáles son los derechos de los inmigrantes detenidos bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). Entérate.

Mira aquí el programa:

La última vez que fue revisado fue en 2024. Y sigue vigente en la página digital de ICE: el Manual Nacional del Detenido, documento que detalla cuáles son los derechos que tienen los inmigrantes privados de libertad bajo la custodia de la agencia.

PUBLICIDAD

El documento, de 76 páginas escrito e inglés uy varios otros idiomas, incluido el español, explica que los extranjeros detenidos cuentan con servicio de traducción a su llegada a las instalaciones, así como ser informados de sus derechos y responsabilidades mientras enfrentar sus procesos de deportación.

“Usted está siendo alojado en una instalación de detención operado o contratado por la Oficina de Detención y Deportación (ERO) de ICE, explica el reglamento. Y agrega que “Si no habla o entiende el inglés, o no sabe leer o escribir en inglés, se le proporcionará un intérprete de forma gratuita para asuntos médicos y asuntos relacionados con ICE- o la detención”.

Abogados consultados por Univision Noticias explican que este derecho es ‘clave’ para que los extranjeros detenidos en las instalaciones de ICE puedan luchar por sus derechos de permanencia en Estados Unidos e impugnen sus deportaciones.

Agrega el documento que “esta asistencia puede incluir un miembro del personal que hable su idioma o un intérprete profesional”. Y que “cualquier material escrito que se le proporcione también deberá ser traducido a su idioma o explicado oralmente en su idioma por un intérprete”.

Según ICE, la mayoría de las instalaciones siguen los mismos pasos básicos cuando un detenido llega al centro de detención. Y que probablemente permanecerá en la instalación hasta que se le conceda la fianza o se le libere de la custodia; se decida su caso de inmigración; se ordene su deportación del país; o se le traslade a otra instalación.

PUBLICIDAD

También la agencia explica que a todos los detenidos se les entrega una copia del manual para conocer acerca de sus

responsabilidades y derechos como detenido, así como conocer y poder acceder a programas y servicios disponibles para usted.

El documento, además, explica cuáles son las reglas que los detenidos deben seguir mientras estén bajo la custodia de ICE, así como la manera en que se deben reportar problemas y presentar quejas.

“Si necesita ayuda para entender este manual, dígaselo a un miembro del personal de su instalación o a un funcionario de ICE”, precisa el documento.

El reglamento y su distribución entre los inmigrantes privados de libertad es un paso clave dentro del debido proceso y ìeza fundamental para que los no ciudadanos sepan cómo defenderse frente a la política migratoria de tolerancia cero implementada por el gobierno desde el 20 de enero.