EEUU suspende el programa de parole humanitario para Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití tras presunto fraude en aplicaciones

Video Claves de las propuestas migratorias de Trump y por qué son inviables

El gobierno de EEUU suspendió el programa conocido como parole humanitario, que permitía la entrada al país de ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, según confirmó a Univision Noticias el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

EL DHS alegó que tomó la medida tras la detección de fraude durante el proceso.

"El DHS cuenta con mecanismos de revisión para detectar y prevenir el fraude y el abuso en nuestros procesos de inmigración", dijo en un comunicado.

"El DHS se toma muy en serio cualquier abuso de sus procesos. Cuando se identifica un fraude, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) investigará y litigará los casos", precisó. Los litigios, agregó, serán ventilados "en la Corte de Inmigración y remitirá los casos penales al Departamento de Justicia", agregó.

Ante esta situación, el DHS precisó que "por precaución ha suspendido temporalmente la emisión de autorizaciones de viaje anticipadas para nuevos beneficiarios mientras realiza una revisión de las solicitudes de apoyo". Y que reiniciará el procesamiento de solicitudes lo antes posible, "con las salvaguardas adecuadas".

La suspensión "significa que nada se está procesando hasta nuevo aviso y el gobierno ponga en marcha un mecanismo seguro para procesar solicitudes y otorgar permisos", dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. "Y si las personas son halladas culpables de fraude, el parole será caducado, y tanto el titular como el patrocinador podrían enfrentar cargos criminales", advirtió.

Datos del parole humanitario para Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití

El parole humanitario fue lanzado por primera vez en abril de 2022 para ciudadanos originarios de Ucrania, quienes, si cuentan con un patrocinador autorizado por el DHS, reciben una autorización para poder viajar e ingresar a Estados Unidos por dos años.

En octubre de 2022 el programa fue ampliado para Venezuela y, en enero de 2023, se agregaron Cuba, Haití y Nicaragua. Además de la autorización de ingreso al país, el programa les otorga un permiso de trabajo válido por dos años.

El último informe mensual de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) revela que, hasta finales de mayo de este año, alrededor de 462,100 inmigrantes llegaron legalmente en vuelos comerciales y se les concedió la libertad condicional bajo estos procedimientos.

De ellos, 113,400 solicitudes de venezolanos fueron examinadas y autorizadas para viajar, y 106,100 llegaron legalmente y se les concedió la libertad condicional.

El gobierno federal proporciona autorización de viaje hasta 30,000 personas al mes para que vengan a Estados Unidos ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes reciben un permiso de estadía temporal por dos años. Durante ese tiempo pueden legalizar sus estadías de manera permanente por cualquier vía legal disponible, entre ellas el asilo.

El reglamento indica que su al término de ese plazo no consiguen una estadía permanente, deben salir de Estados Unidos. También establece que los titulares del programa deben entrar a Estados Unidos vía aérea con un pasaporte vigente

Revisan los protocolos del parole humanitario para Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití

El DHS también dijo a Univisión Noticias que los beneficiarios del programa “son examinados minuciosamente antes de su llegada a Estados Unidos” y precisó que la evaluación y verificación de varios niveles para las autorizaciones de viaje anticipadas “es independiente de la evaluación de los partidarios que residen en Estados Unidos”.

El ministerio también indicó que “no ha identificado problemas preocupantes relacionados con la evaluación y verificación de los beneficiarios”, pero que la suspensión temporal permitirá asegurar la integridad del programa.

En cuanto a las investigaciones sobre fraude al sistema, el DHS dijo que el servicio de inmigración “estableció en 2010 la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional para garantizar que el DHS pueda identificar y responder rápidamente al fraude en los programas de beneficios de inmigración”.

En cuanto a los requisitos del programa, el DHS dijo que todos los beneficiarios del parole humanitario “se encuentran actualmente en Estados Unidos” y han sido “examinados y examinados a fondo”.

Recordó que, para actuar como partidario, una persona que represente a un inmigrante debe:





Ser ciudadano, nacional o residente permanente legal de Estados Unidos;

Tener un estatus legal en Estados Unidos, como el Estatus de Protección Temporal o asilo;

Ser un beneficiario de una libertad condicional o una acción diferida o una salida forzada diferida;

Aprobar la verificación de antecedentes y de seguridad; y Demostrar recursos financieros suficientes para recibir, mantener y apoyar a la(s) persona(s) a las que se compromete a apoyar durante la duración de su período de libertad condicional.

Advertencias del DHS sobre el parole humanitario

En relación con las causas que motivaron la suspensión temporal del programa, el Departamento advirtió que"si se descubre que las personas que ingresaron al país están asociadas con información que indica un posible problema de seguridad nacional o pública, el DHS y nuestros socios federales investigarán y tomarán las medidas adecuadas de acuerdo con la misión de proteger la patria".

A su vez, dijo que, "si una persona representa una amenaza a la seguridad nacional o pública, denegamos la admisión, la detenemos, la expulsamos o la remitimos a otras agencias federales para una investigación más exhaustiva y/o un procesamiento, según corresponda".