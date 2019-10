Una orden de deportación no significa que las opciones se acabaron: te explicamos por qué

Busque ayuda

“Muchos inmigrantes que tienen una orden de deportación no lo saben” , dice Núñez. “Muchos, cuando son detenidos, los procesan y luego los dejan en libertad. Pero por desconocimiento no van a la corte, piensan que son libres y se pierden dentro del sistema”; agrega.

De acuerdo con datos del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse (Nueva York), entre los años fiscales 2011 y el 2019 las cortes de inmigración emitieron 959,555 órdenes de deportación. No se sabe cuántas han sido ejecutadas.

No se duerma

“Más que todo, asesorarse legalmente. Para eso hay que revisar su expediente y buscar posibilidades y que usted no lo sabe que existen”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “En algunos casos se ha descubierto que el inmigrante no fue a la corte porque el gobierno envió una Notificación de Comparecencia (NTA) sin fecha de presentación y dirección. En esos casos, el gobierno debe comenzar todo de nuevo, un nuevo juicio”, añade.

Razones legítimas

Por ejemplo, explica, “dadas las ineficiencias en el sistema de tribunales de inmigración, muchas personas pudieron haber recibido una orden de deportación ilegalmente porque ICE no tenía su dirección correcta para notificarles sobre su fecha en el tribunal de inmigración”.

Seis meses de plazo

“Las personas que tienen orden final de deportación en ausencia y nunca se enteraron de que debían presentarse a la corte de inmigración, tienen un plazo de seis (6) meses para reabrir su caso y explicar por qué no se presentaron y el juez emitió entonces una orden de expulsión de Estados Unidos”, explica Lilia Velásquez, una abogada de inmigración y profesora adjunta de la Facultad de Leyes de la Universidad de California, en San Diego.

“Pueden explicar y demostrarle al tribunal por qué no se presentaron, por ejemplo, que el gobierno emitió la orden de comparecencia con una dirección equivocada, o sin un lugar físico donde acudir ni una hora específica. Y que por esa razón no fueron y la corte decidió expulsarlos en ausencia”, agregó.

Pero en general, “cuando el juez emite una orden de deportación final no hay vuelta de página”, previene Velásquez. “Las personas que tienen estas órdenes y no tienen argumento para impugnarlas, tienen que saber que van a ser deportados. Y si los arrestan no tienen derecho a comparecer nuevamente ante un juez”, advirtió.