Tema de campaña

Guerra de posturas

Cierre parcial

“Déjenme ser claro. No nos queda otra opción que construir un muro poderoso o una barrera de acero. Si no conseguimos un buen acuerdo en el Congreso, el gobierno volverá a cerrar el 15 de febrero o yo usaré los poderes concedidos bajo las leyes y la Constitución de Estados Unidos para solucionar esta emergencia”, dijo Trump cuando anunció el acuerdo.

Nuevas advertencias

No había transcurrido una semana cuando Trump lanzó una nueva amenaza. Durante una entrevista al diario The New York Times, dijo que “ Nancy Pelosi (la líder de la mayoría en la Cámara) está haciendo mucho daño a nuestro país al hacer lo que está haciendo”, en referencia a que no le daría dinero para erigir el muro.