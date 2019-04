Trump reasigna 750 agentes fronterizos a las garitas saturadas por la crisis migratoria

“Hasta que México limpie esta migración ridícula y masiva nos centraremos en la seguridad fronteriza, no en los puertos de entrada”, escribió Trump en un tuit publicado el sábado por la tarde.

Es tan elevado el número de familias y menores no acompañados que están siendo detenidos en la zona limítrofe con México, que la Patrulla Fronteriza ha dejado en libertad a cientos de ellos. Ante la falta de espacio en las cárceles del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), los dejan ir con notificaciones de comparecer en un tribunal de inmigración.

También las zonas fronterizas de San Diego y Calexico, que el presidente Trump visitó el viernes, han registrado un incremento de cruces no autorizados. A mediados de marzo, la agencia publicó un video en el cual se observa la entrada de 52 migrantes que cruzaron ilegalmente en Imperial Beach.

“Los números pintan un cuadro terrible”

Los tuits de Trump este fin de semana dejaron de referirse al cierre de la frontera. En días recientes había reclamado que dicha medida sería una consecuencia porque México no estaba deteniendo la inmigración de indocumentados en su territorio. Grupos empresariales en ambos países reclamaron que las consecuencias financieras serían enormes, incluyendo un desabasto en frutas y verduras.

“Cuando no puedes recibir una persona más porque todos los centros de detención están llenos y tienes que dejar a las personas libres en el país, no puedes recibirlos. No tenemos espacio”, dijo el presidente tras “inaugurar” una valla metálica más alta que se construyó en un tramo del sector de El Centro. Se trata de un proyecto financiado durante la administración Obama, pero Trump tomó el crédito.