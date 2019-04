"No tenemos espacio": Trump visita California para 'inaugurar' una vieja sección de la valla fronteriza

"Si por alguna razón México deja de detener a los ilegales y devolverlos al lugar de donde vinieron, Estados Unidos tendrá que aplicar aranceles de un 25% a todos los autos fabricados en México y enviados a nosotros a través de la frontera. Si eso no funciona, aunque sí funcionará, cerraré la frontera", tuiteó el presidente al invocar la nueva política comercial aún no aprobada.

"Cuando está lleno, está lleno": Trump en Calexico

"Cuando no puedes recibir una persona más porque todos los centros de detención están llenos y tienes que dejar a las personas libres en el país, no puedes recibirlos. No tenemos espacio. Eso significa que no podemos recibirlos, tienen que entender eso. No creo que nadie lo haya expresado así, pero lo estoy haciendo", resaltó el mandatario y agregó que era cuestión de sentido común, pues "cuando está lleno, está lleno, ellos regresan a México y México los tendrá que devolver a sus países".