Aunque esas propuestas en debate no solucionan totalmente el problema de los dreamers, al no ofrecerles una vía a la ciudadanía, la aparente disposición del presidente promete desatar la furia de sectores más conservadores, que se oponen a conceder cualquier beneficio a inmigrantes indocumentados, algo que consideran que hace las dos iniciativas en discusión.

“Estoy con ustedes 100%. No los voy a dejar en el descampado” le dijo Trump a los congresistas, de acuerdo con el relato que hizo al portal Político una de las fuentes.

El presidente Trump parece además dejar de lado pasadas expresiones de preocupación por el futuro de los dreamers protegidos por DACA y a quienes él dejó en un limbo cuando ordenó la suspensión del programa, algo que no ha podido concretarse porque le decisión se ha visto bloqueada por las cortes.

Los proyectos que consideran los republicanos no solucionan definitivamente el estatus de los dreamers y aunque les permite renovar sus permisos de estadía y de trabajo, no les ofrece una vía para obtener eventualmente la ciudadanía.

Planes en proceso

El segundo plan, respaldado por los republicanos moderados, tampoco incluye un camino a la ciudadanía para los dreamers, sino que copia parte del plan de Goodlatte y les ofrecerá un estatus legal de no inmigrante indefinido, renovable cada seis años.

Otros detalles del plan

Rechazo demócrata

Los demócratas de la Cámara de Representantes, que no participaron en las negociaciones, dijeron que tanto el plan Goodlatte como la nueva versión del proyecto Ryan, son propuestas “antiinmigrantes” que no apoyarán.

En el Senado, fuentes dijeron a Univision Noticias que los demócratas no votarán por el plan republicano, condenando de antemano la estrategia de Trump de llevar adelante su reforma migratoria.

“Desde hace ya tiempo sabemos que el presidente Trump no le interesa que se apruebe su reforma”, dijo otra fuente demócrata conocedora de las negociaciones en ambas cámaras. “Él sabe que su proyecto no será aprobado y no le importa. Vende la idea de que su programa es bueno, utiliza para ello la separación de familias y después culpa a los demócratas por el actual sistema migratorio”, agregó.