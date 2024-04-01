A partir de ahora apelar un fallo del servicio de inmigración es más caro

Video Piden alivios migratorios para las familias de los hispanos muertos en el colapso del puente en Baltimore

Si hasta ayer apelar un fallo emitido por el servicio de inmigración resultaba costoso ($675 dólares), a partir de este lunes el nuevo precio por el formulario I-290B será mayor.

De acuerdo con la lista de nuevas tarifas de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) que entraron en vigor este 1 de abril, el precio del documento para presentar una apelación por un fallo adverso es de $800 dólares, un incremento del 19%.

PUBLICIDAD

“El incremento de tarifas aumentó los precios de la impartición de justicia para los inmigrantes”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Esto obliga a las personas a utilizar cada vez una mejor estrategia en sus casos para no verse en la necesidad de apelar y gastar más dinero”.

A este precio, de por si exorbitante teniendo en cuenta que la mayoría de los inmigrantes con casos de inmigración pendientes no tienen recursos suficientes, Barrón recuerda que sobre esta tarifa “hay que considerar los honorarios del abogado de lo va a representar”.

El formulario I-290B se utiliza para cuando a un inmigrante le niegan un caso dentro de Estados Unidos y solicita lo que se denomina una Moción de Reconsideración.

Barrón dijo además que “debido al alto costo de este proceso, “antes de apelar el inmigrante y su abogado deben considerar si tienen un caso realmente fuerte, como por ejemplo demostrar que el gobierno se equivocó en el proceso o si tiene nuevas causales que agregar a su caso y la apelación se justifica. Y que sea entonces convenie te invertir esa cantidad de dinero (los %$800 dólares que a partir de este lunes cuesta el formulario I-290B)”.

A la pregunta si una apelación garantiza el éxito en el trámite, Barrón advirtió que “quienes garantizar eso le están mintiendo” porque nadie puede garantizar que ganará una apelación. Y explicó que, en caso de fallar la apelación, el inmigrante pierde el caso y podría recibir una citación para acudir ante un juez de inmigración en un caso de deportación. “Pero ese paso es discreción del agente (oficial) de USCIS que procesa su expediente”, indicó.

"Mejorar el servicio y reducir el atasco de unos 10 millones de casos"

A pesar de las justificaciones de USCIS que indica que las nuevas tarifas fueron ajustadas con el objetivo de mejorar el servicio y reducir el atasco de unos 10 millones de casos, activistas y organizaciones que luchan por los derechos de los inmigrantes reiteran que los nuevos precios dejan a miles de extranjeros cada vez con menos posibilidades no solo de apelar fallos adversos, sino de conseguir beneficios y batallar por sus permanencias legales en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la nueva lista de precios de USCIS, el formulario I-290B registra un incremento de $125 dólares (de $675 a $800) equivalente a un 19%.

“Ya en estos tiempos es poco probable que un inmigrante que está batallando por un beneficio migratorio disponible apele un fallo desfavorable emitido por la USCIS)”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida). “Y el debido proceso le da un plazo máximo de 30 días para que envíe el formulario y el pago”, indica.

Guerrero dice que la nueva tarifa del formulario I-290B “se ha convertido en una cifra inalcanzable para muchos. Un alto porcentaje de inmigrantes que están en proceso de ajuste de estatus no ganan mucho. Y en años recientes la pandemia del coronavirus dejó a miles sin empleo y con deudas que todavía están pagando”.

A la pregunta si un extranjero que solicita un beneficio migratorio disponible puede pedir una exención de pago ( fee waiver), Guerrero respondió que “en ese caso puede afectar el proceso porque el gobierno puede determinar que ese extranjero podría convertirse en una carga pública”.

“No solo le podrán rechazar la excusa del pago, sino también afectar el trámite o solicitud del beneficio migratorio que está pidiendo”, indicó.

Moción de reapertura

Uno de los trámites más comunes cuando se utiliza el formulario I-290B es la Moción de Reapertura, que se presenta cuando se logran reunir pruebas o evidencias para cambiar una decisión tomada por la USCIS.

PUBLICIDAD

Otro trámite frecuente es la Moción de Reconsideración, en la que se pide al servicio de inmigración que revise el caso basado en la decisión tomada. “Y también simplemente se puede apelar la decisión”, agregó Guerrero.

Este paso se da cuando se logra explicar a las autoridades de inmigración que existió un error legal durante un proceso que culminó con una negativa.

El formulario I-290B se entrega a la oficina donde se tomó la decisión y ellos la trasladan a la Oficina Administrativa de Apelaciones del servicio de Inmigración.

Desde 2004 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha advertido que el costo por estas gestiones ha sufrido aumentos significativos. En 1989 el costo de una apelación era de $50, mientras que en 2004 fue estimado en $382. El 23 de noviembre de 2011 aumentó de $585 a $630 y luego a los $675 que rigió hasta el 31 de marzo.

Esta vez la USCIS dijo que la nueva tarifa para este formulario es de $800. El mayor número de apelaciones afecta decisiones tomadas en casos de petición de residencia para trabajadores extranjeros (formulario I-140).

Cuando no se usa el formulario -290B

USCIS explica que no debe usarse el formulario I-290B si usted:

Es el beneficiario de una petición de visa. Por lo general, solo un solicitante o peticionario puede presentar una apelación o moción

Pero hay una excepción:

Si usted es el beneficiario de un Formulario I-140 (Petición de Inmigrante para Trabajador Extranjero) y le revocamos la aprobación de su Formulario I-140 y le informamos que puede presentar una moción o apelación. Entonces usted puede presentar un Formulario I-290B.

PUBLICIDAD

La agencia agrega que, en este caso, “por favor incluya la notificación de revocación de USCIS junto con su formulario I-290B.

En el caso de las apelaciones a la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), se utilizan los formularios de esa dependencia (apelación a la decisión de un juez por medio del formulario EOIR/26 y la apelación a la decisión de un funcionario de EOIR por medio del formulario EOIR/29). Lo mismo con las apelaciones ante el Departamento de Estado (DOS) en el caso de negaciones de trámites de ciertas visas.