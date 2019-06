Son "lugares de tortura": abogados solicitan medida de emergencia para acabar con la crisis en los centros de detención de menores

Esta semana, una abogada del Departamento de Justicia se presentó ante una corte para defender el argumento de que el Acuerdo Flores no obliga a las autoridades a proveer cepillos de diente, jabón o champú, por ejemplo. El panel de jueces del Noveno Circuito, quienes escuchaban la exposición, quedaron sorprendidos y le recalcaron que aunque no esté precisado en una lista, es inconstitucional que a un menor no se le permita dormir, bañarse o lavarse los dientes.

Los argumentos

A quienes están alimentando a bebés no se les está permitiendo lavar los biberones una vez que fueron usados: "Darle de nuevo un biberón con fórmula a un niño conlleva un alto riesgo para la salud que puede generar infecciones severas, como diarreas y la muerte en estas poblaciones vulnerables", señaló el pediatra. Y a las madres lactantes no se les da el agua suficiente, por lo que ni producen suficiente leche ni pueden alimentar correctamente a sus bebés: en lugar de beber los tres litros diarios que necesitan, les dan la mitad y solo durante las comidas.

Y las separaciones y la incomunicación de los menores con sus familiares continúa. Un niño contó que fue separado de su padre y que desde entonces no sabía de él: "Lloré (...) No me explicaron cuánto tiempo me quedaré aquí. Estoy asustado y triste", dijo. A otros niños no les permitieron reunirse con su abuela a pesar de que ella mostró los documentos en los que la madre le cedía la custodia: "Los oficiales le rechazaron los papeles al decirle que debían estar firmados por un juez. Luego se llevaron a mi abuela y desde entonces no la hemos visto... tampoco nos han dicho como podríamos reunificarnos con nuestra abuela".