Vuelven a trasladar a más de 100 niños migrantes a centro de detención de Texas denunciado por condiciones insalubres

Pese a que las autoridades han reconocido que esos centros de procesamiento, construidos para recibir a migrantes adultos, no tienen las condiciones para albergar a niños por largos periodos, aseguran que la crisis generada en la frontera por la llegada de familias y menores no acompañados, principalmente de Centroamérica, ha comprometido los recursos de la agencia.

"Estamos completamente de acuerdo con algunas de las informaciones que han salido. (Los menores no acompañados) no deberían estar bajo nuestra custodia. No los queremos bajo nuestra custodia, nuestras instalaciones no están hechas para eso", dijo un portavoz de CBP en la llamada de este martes, según CNN. Sin embargo, el funcionario rechazó que los niños no tengan acceso a jabón o pañales, como denunciaron los abogados.