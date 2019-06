¿Es necesario dar jabón, pasta de dientes o cobijas a los menores detenidos? El gobierno de Trump cree que no

Los tres jueces del panel cuestionaron, incrédulos, la postura oficial: "¿De verdad vas a pararte ahí a decirnos que tener la posibilidad de dormir no es una cuestión de brindar condiciones de seguridad y sanidad? (...) No puedes estar bien como ser humano si no puedes dormir", dijo el martes la jueza de distrito Marsha Berzon antes de que la abogada del gobierno, Sarah Fabian, iniciara su apelación a una decisión tomada por un juez de distrito en julio de 2017 , que halló que los niños migrantes y sus padres eran recluidos por CBP en centros insalubres, hacinados, sometidos a temperaturas gélidas y privados del sueño o del acceso a los baños.

A eso, la jueza Berzon agregó que una decisión de la Corte Suprema establece como "inconstitucional" que no se le permita dormir a la gente sin hogar. Y la abogada replicó: "No estamos hablando de un estándar constitucional".

—La corte no encontró que las condiciones no eran salubres y seguras; encontró que al no proveer esas cosas se está rompiendo el acuerdo— dijo la abogada.

— Creo que es un acuerdo común que, si no tienes cepillo de dientes, jabón y una cobija no hay una condición de seguridad e higiene. ¿No está de acuerdo con eso todo el mundo? ¿Está usted de acuerdo con eso?— le replicó el juez A. Wallace Tashima.

—Creo que estas cosas pueden probablemente ser parte de lo que se considera seguro e higiénico—respondió ella.

—¿Probablemente? —replicó el juez Tashima. Son una parte. ¿Por qué dice que probablemente? ¿Hay alguna circunstancia en la que una persona no deba tener pasta de diente, cepillo y jabón por días?