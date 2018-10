Siete cosas que debes saber de la ‘caravana de migrantes’ que viaja a EEUU

En un segundo tuit, el mandatario escribió: “…Además de detener todos los pagos (de ayudas) a estos países, que parecen no tener casi control sobre su población, debo, en los términos más enérgicos, pedir a México que detenga este ataque, y si no puedo hacerlo, ¡llamaré el Ejército de Estados Unidos y CERRARÉ NUESTRA FRONTERA SUR!”.

1.

¿Cuándo apareció la segunda caravana?

2.

¿Tiene un trasfondo político?

Fuentes, exparlamentario del Partido Liberal, asegura que no, que el movimiento es espontáneo y que la gente huye porque en Honduras no hay oportunidades. “La gente huye porque no tiene trabajo y la violencia es insostenible”, precisa.