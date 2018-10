Esto es lo que enfrenta la nueva caravana de migrantes si llega a la frontera de EEUU

“No sé si las personas que integran esta caravana son ignorantes de esta situación o piensan que, de milagro, a ellos no los van a arrestar, ni a separar y tampoco tendrán consecuencias en la frontera. Miden el miedo de acuerdo a sus precarias condiciones en sus países de origen, y toman decisiones sin tener en claro y en cuenta lo que les pueda ocurrir en el futuro”, indica.

“La situación con los migrantes que cruzan Centroamérica y México poniendo en peligro sus vidas, dicen que en sus países se están muriendo de hambre y no arriesgan mucho. Son muy tristes Las circunstancias que obligan a estas personas a abandonar sus países y sus hogares. Ellos desconocen la verdad, lamentablemente. Son vulnerables a que cualquiera les diga que un viaje les va a costar tanto y la persona, en su desesperación, lo paga y se arriesga. No me extraña que esto esté sucediendo ahora”, teme Velásquez.