Temen manipulación política en caravana de migrantes hondureños a Guatemala y EEUU

“Nosotros pensamos que estas personas están siendo engañadas, porque nadie les ha dicho que en la frontera de Estados Unidos hay tolerancia cero y no los van a dejar entrar. No hay asilo para los que huyen de la pobreza y la violencia”, dijo a Univision Noticias Francisco Portillo, director general de la Organización Hondureña Francisco Morazán, en Miami, Florida.

Qué dicen en la caravana

“Se juntaron primero como 160 personas que fueron convocadas a través de las redes sociales desde cuatro puntos del país. La noticia trascendió y, desde el viernes, no ha parado. Ya son más de 2,000 las que este lunes se encontraban cerca de Agua Caliente para llegar a Guatemala. Unos van caminando y otros se movilizan en cualquier tipo de transporte que los acerque a la frontera”, explicó.

Contradicción evidente

El cartel incluyó además el punto de reunión: La Gran Terminal de San Pedro Sula el 12 de octubre a las 8 AM.

“Yo me enteré de esto porque ellos (los organizadores) me pidieron que los orientara”, insistió Fuentes.

Falta de información

“Yo he dado declaraciones a muchas emisoras de allá, de Honduras, diciéndoles que piensen dos veces cuando vengan a este país, sobre todo ahora que han endurecido las políticas en la frontera”, agregó.

“Y le hago una crítica al gobierno de Honduras y a la Cancillería, porque ellos desde hace ya tiempo les hemos estado pidiendo publicar folletos y distribuirlos en los pueblos para prevenir a la gente, para que no sean engañados con quienes les dicen que acá pueden venir, pedir asilo y se les arreglarán sus problemas. Eso no es así de fácil”, subrayó.

Posturas oficiales

El gobierno de Honduras, a través de la Cancillería, dijo en un comunicado que “reconoce en la migración un derecho humano universal, sin embargo, desalienta que la misma se haga de forma irregular e insegura, porque esto pone en riesgo la seguridad, la integridad y la vida de sus conciudadanos, en particular niñas, niños y adolescentes”.

Tras condenar la inmigración irregular, el gobierno de Tegucigalpa dijo además que “condena enérgicamente que grupos del crimen organizado (redes de coyotes) dedicados al tráfico de personas pongan en riesgo la vida de nuestros ciudadanos, exponiéndolos a todo tipo de vejámenes y explotación sexual por parte de maras y pandillas, proxenetas y carteles de narcotráfico”. También pidió no utilizar a la población “como bandera de lucha política”.

También recordó a sus consulados en el extranjero que “son los encargados de realizar los trámites para la autorización y expedición de visas para aquellas nacionalidades que cuentan con ese requisito y no en los puntos de internación al país”.

“De manera particular se informa que la legislación vigente no contempla un documento que conceda la internación a México sin cubrir requisitos para transitar hacia un país vecino, por lo que es importante no dejarse sorprender e informarse antes de iniciar cualquier traslado”, puntualizó.