Hasta la semana pasada el número de familias no reunificadas era de 559 .

En ese período de tiempo el DHS reconoció haber separado a 2,551 menores . Si bien no existe una política de separación forzosa de niños, el Departamento de Justicia (DOJ) dispuso levantar cargos criminales por ingreso ilegal al país a inmigrantes indocumentados que entraran por lugares no autorizados, como un puerto fronterizo.

La ley determina que si una persona tiene cargos criminales no puede tener bajo su custodia a sus hijos hasta no resolver primero la causa criminal iniciada en su contra.

La política provocó una ola de protestas dentro y fuera de Estados Unidos en contra del gobierno , obligando a Trump a suspender las separaciones, pero no los juicios de deportación iniciados a los detenidos, incluyendo a niños.

La demanda de la ACLU

El pasado 26 de julio el gobierno argumentó al tribunal que había reunificado a la totalidad de las familias que calificaban. De las 539 faltantes, el DHS explicó a la corte que no habían sido reunificadas, o bien porque sus padres no se encontraban en el país, habían renunciado a sus derechos de permanencia o no habían sido localizados y ya habían sido expulsados tras concluir sus casos criminales.