La orden de Sabraw

El plazo concluyó el 26 de julio, pero ese día el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoció que de los 2,551 menores separados entre el 5 de mayo y el 9 de junio, unos 600 no habían sido reunificados por diversas razones, entre ellas porque sus padres ya no se encontraban en el país o no calificaban para algún beneficio por haberse convertido en inadmisibles bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).