Segunda caravana de migrantes avanza a C. de México y temen choques con la Guardia Nacional

La primera caravana va liderada por el activista Irineo Mujica, director de la organización Pueblo Sin Fronteras, quien el miércoles denunció que las autoridades mexicanas tenían la intención de arrestarlo. “Yo no tengo ningún miedo, no he hecho nada (…) Aquí están”, dijo desafiante ante una cámara de video con una patrulla de la policía mexicana a su espalda.