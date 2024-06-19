Respondemos tus dudas: Quiénes califican bajo la orden ejecutiva migratoria de Biden



En ‘Hablemos de Inmigración’ explicamos quiénes son los beneficiarios del reciente decreto migratorio emitido por el presidente Joe Biden y cuáles son algunos de los requisitos del ‘parole in place’.

El programa facilita a ciertos grupos o categorías de indocumentados recibir un amparo de deportación, una autorización de empleo e incluso ajustar sus estados de permanencia en Estados Unidos.

Para conocer más de la orden ejecutiva y los beneficios que cubren a unos 500,000 cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses, hijos indocumentados menores de edad solteros de padres ciudadanos y visas de trabajo para ciertos dreamers, puedes ver nuestro programa ‘Hablemos de Inmigración’ en el link de YouTube de esta nota