Respondemos tus dudas: Errores que debes evitar bajo el ‘parole in place’ anunciado por Biden



En ‘Hablemos de Inmigración’ te explicamos cuáles con los errores migratorios que jamás debes cometer y qué debes tener en cuenta mientras esperas que se publique el reglamento de la nueva orden ejecutiva migratoria del presidente Joe Biden.

PUBLICIDAD

Hay errores simples que se corrigen, pero otros te sientan en el banquillo de las deportaciones. En este video podrás escuchar las recomendaciones de los abogados, que advierten que todas estas faltas tienen algo en común: retrasan trámites.