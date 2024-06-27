Cambiar Ciudad
Respondemos tus dudas: Errores que debes evitar bajo el ‘parole in place’ anunciado por Biden

Expertos advierten que algunos errores que se cometen durante los trámites de inmigración se pueden corregir a tiempo, pero hay otros graves que sientan al extranjero en el banquillo de las deportaciones de EEUU. Entérate cuáles son.

En ‘Hablemos de Inmigración’ te explicamos cuáles con los errores migratorios que jamás debes cometer y qué debes tener en cuenta mientras esperas que se publique el reglamento de la nueva orden ejecutiva migratoria del presidente Joe Biden.

Hay errores simples que se corrigen, pero otros te sientan en el banquillo de las deportaciones. En este video podrás escuchar las recomendaciones de los abogados, que advierten que todas estas faltas tienen algo en común: retrasan trámites.

El editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, y el vicepresidente y consejero general de inmigración de Televisa Univision, Armando Olmedo, analizan la nueva orden ejecutiva migratoria junto al abogado de inmigración John Pratt, quien ejerce en Miami, Florida.

