Quiénes son los migrantes que se verán afectados con la nueva regla que exige seguro médico para entrar a EEUU

“La proclamación presidencial , que así le llamó la Casa Blanca, afectará a cualquier persona que busca ser admitida en el país luego de ser aprobado el trámite de residencia”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “La norma habla de inmigrantes. En cuanto a los no inmigrantes, la nueva regla no es clara al respeto”, agrega.

Guerrero dijo además que, a partir del 3 de noviembre, cuando la medida entre en vigor, “si la persona no tiene seguro médico o no demuestre que tiene suficientes recursos para costear un problema médico o comprar un seguro de salud en Estados Unidos, le podrán negar la visa y no podrá entrar al país”.