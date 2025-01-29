Cambiar Ciudad
Preguntas y respuestas Inmigracion

¿Quiénes están en la lista de deportaciones de Trump? En ‘Hablemos de Inmigración’ te explicamos

El programa, que se transmite a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y el canal de Univision Noticias en Facebook, explica quiénes están en la lista de deportaciones de Trump y cuáles son tus derechos si tienes o no estatus legal en EEUU. Entérate aquí.

Jorge Cancino
Por:
Jorge Cancino.
Video DHS revoca extensión del TPS para venezolanos: el panorama para los posibles afectados

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, junto al abogado Armando Olmedo, y el abogado invitado Jonathan Shaw, explicaron quiénes están en la lista de las deportaciones masivas, cuáles son los derechos que tienen los inmigrantes indocumentados y cómo ejercerlos durante un operativo de ICE para defender sus permanencias en el país.

MIRA AQUÍ el programa:

PUBLICIDAD

Más sobre Preguntas y respuestas Inmigracion

En vivo: Respondemos en directo tus preguntas sobre inmigración. Llámanos ahora gratis
4 mins

En vivo: Respondemos en directo tus preguntas sobre inmigración. Llámanos ahora gratis

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: nuevas reglas para peticiones familiares, USCIS endurece revisión de antecedentes
2 mins

‘Hablemos de Inmigración’: nuevas reglas para peticiones familiares, USCIS endurece revisión de antecedentes

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: USCIS anuncia cambios en el examen de ciudadanía y visas H-1B. Te explicamos
2 mins

‘Hablemos de Inmigración’: USCIS anuncia cambios en el examen de ciudadanía y visas H-1B. Te explicamos

Inmigración
‘Hablemos de Inmigración’: endurecimiento de la política migratoria, a quién afecta y qué hacer
3 mins

‘Hablemos de Inmigración’: endurecimiento de la política migratoria, a quién afecta y qué hacer

Inmigración
“Hablemos de Inmigración”: Tengo cita migratoria, ¿qué pasa si no me presento? ¿Evito la deportación?
2 mins

“Hablemos de Inmigración”: Tengo cita migratoria, ¿qué pasa si no me presento? ¿Evito la deportación?

Inmigración
“Hablemos de Inmigración”: ¿Tengo opciones de evitar que me deporten si ICE me detiene?
2 mins

“Hablemos de Inmigración”: ¿Tengo opciones de evitar que me deporten si ICE me detiene?

Inmigración
“Hablemos de Inmigración”: Qué hacer ante la nueva oleada de arrestos y deportaciones de ICE
2 mins

“Hablemos de Inmigración”: Qué hacer ante la nueva oleada de arrestos y deportaciones de ICE

Inmigración
Te explicamos cómo conseguir encontrar un abogado: No vaya solo a su cita de inmigración o de ICE
3 mins

Te explicamos cómo conseguir encontrar un abogado: No vaya solo a su cita de inmigración o de ICE

Inmigración
En vivo: Respondemos en directo tus dudas sobre inmigración en nuestro show
2 mins

En vivo: Respondemos en directo tus dudas sobre inmigración en nuestro show

Inmigración
Hablemos de Inmigración: Qué hago si un juez de inmigración desestima mi caso y ICE me detiene
2 mins

Hablemos de Inmigración: Qué hago si un juez de inmigración desestima mi caso y ICE me detiene

Inmigración

Poco más de una semana después de la Toma de Posesión de Donald Trump para un segundo mandato, la incertidumbre aumenta ante el inicio de operativos de arresto por parte de agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en varios estados, así como la cancelación de programas que fueron activados y/o mantenidos vigentes durante el gobierno de Joe Biden.

Entre los programas cancelados se incluye asilo, refugiados, parole humanitario (para cubanos haitianos, nicaragüenses y venezolanos), aplicación móvil CBP One, zonas sensibles (donde no se pueden realizar redadas tal como escuelas, hospitales e iglesias) así como el retorno del Programa Permanecer en México (MPP) y la reinstalación de las deportaciones expeditas a nivel nacional, que permite deportar de manera expedita a cualquier extranjero sin estatus legal de permanencia que lleve menos de dos años en Estados Unidos.

También, el lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karioline Leavitt, declaró que cualquier persona que haya entrado sin admisión o de manera ilegal a Estados Unidos es considerada por el gobierno como un criminal. La postura clarificó el blanco de las deportaciones de las autoridades, siendo la totalidad de los más de 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, algunos desde hace décadas y con familias mixtas (cónyuges o hijos ciudadanos estadounidenses).

Notas Relacionadas

“Policía, abra la puerta”, uno de los trucos usados por ICE durante redadas de inmigración

“Policía, abra la puerta”, uno de los trucos usados por ICE durante redadas de inmigración

Inmigración
5 min


Cabe señalar que, poco antes de la toma de posesión, el nuevo gobierno había dicho que el blanco inicial de las deportaciones eran unos 650,000 extranjeros con antecedentes criminales y alrededor de 1 millón de extranjeros con orden de deportación. Pero con las nuevas regulaciones el gobierno considera que la totalidad de los indocumentados estarían en el banquillo de las deportaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

PUBLICIDAD

¿Pueden los agentes de ICE tirar puertas para entrar a lugares para hacer arrestos? Tengo TPS y una orden de deportación, ¿estoy en riesgo de ser deportada con la nueva administración? ¿Si ya están procesando mi solicitud de asilo, me pueden deportar? ¿Qué sucede con las personas que solicitaron asilo político? Yo entré hace 24 años y he estado pagando mis impuestos, ¿tengo alguna oportunidad de quedarme si soy arrestado?, fueron algunas de las preguntas respondidas por los abogados.

‘Hablemos de Inmigración’ es un espacio creado para conectarnos con nuestros usuarios, compartir información, conocimiento y responder preguntas con abogados de inmigración autorizados para dar consejo legal. El programa se transmite en vivo cada martes a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y Univision Noticias en Facebook a partir de las 7 PM (hora del Este).

Relacionados:
Preguntas y respuestas InmigracionDeportacionesInmigrantes indocumentadosTrabajadores indocumentadosControl de Inmigración y Aduanas (ICE)Donald TrumpDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD