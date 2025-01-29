¿Quiénes están en la lista de deportaciones de Trump? En ‘Hablemos de Inmigración’ te explicamos

Video DHS revoca extensión del TPS para venezolanos: el panorama para los posibles afectados

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, junto al abogado Armando Olmedo, y el abogado invitado Jonathan Shaw, explicaron quiénes están en la lista de las deportaciones masivas, cuáles son los derechos que tienen los inmigrantes indocumentados y cómo ejercerlos durante un operativo de ICE para defender sus permanencias en el país.

MIRA AQUÍ el programa:

Poco más de una semana después de la Toma de Posesión de Donald Trump para un segundo mandato, la incertidumbre aumenta ante el inicio de operativos de arresto por parte de agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en varios estados, así como la cancelación de programas que fueron activados y/o mantenidos vigentes durante el gobierno de Joe Biden.

Entre los programas cancelados se incluye asilo, refugiados, parole humanitario (para cubanos haitianos, nicaragüenses y venezolanos), aplicación móvil CBP One, zonas sensibles (donde no se pueden realizar redadas tal como escuelas, hospitales e iglesias) así como el retorno del Programa Permanecer en México (MPP) y la reinstalación de las deportaciones expeditas a nivel nacional, que permite deportar de manera expedita a cualquier extranjero sin estatus legal de permanencia que lleve menos de dos años en Estados Unidos.

También, el lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karioline Leavitt, declaró que cualquier persona que haya entrado sin admisión o de manera ilegal a Estados Unidos es considerada por el gobierno como un criminal. La postura clarificó el blanco de las deportaciones de las autoridades, siendo la totalidad de los más de 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, algunos desde hace décadas y con familias mixtas (cónyuges o hijos ciudadanos estadounidenses).



Cabe señalar que, poco antes de la toma de posesión, el nuevo gobierno había dicho que el blanco inicial de las deportaciones eran unos 650,000 extranjeros con antecedentes criminales y alrededor de 1 millón de extranjeros con orden de deportación. Pero con las nuevas regulaciones el gobierno considera que la totalidad de los indocumentados estarían en el banquillo de las deportaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

¿Pueden los agentes de ICE tirar puertas para entrar a lugares para hacer arrestos? Tengo TPS y una orden de deportación, ¿estoy en riesgo de ser deportada con la nueva administración? ¿Si ya están procesando mi solicitud de asilo, me pueden deportar? ¿Qué sucede con las personas que solicitaron asilo político? Yo entré hace 24 años y he estado pagando mis impuestos, ¿tengo alguna oportunidad de quedarme si soy arrestado?, fueron algunas de las preguntas respondidas por los abogados.