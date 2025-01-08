“Policía, abra la puerta”, uno de los trucos usados por ICE durante redadas de inmigración

“Tengo una orden de deportación en ausencia desde hace seis años. ¿Estoy en la lista de las deportaciones masivas de Trump?”, preguntó Antonio, quien pidió mantener su nombre en reserva para conservar su anonimato. Como él, hay más de 920,000 en la misma situación, de acuerdo con la base de datos de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).

La cifra incluye a menores no acompañados y extranjeros que no se presentaron a sus juicios de asilo defensivo. La ley de inmigración vigente señala que, si un individuo no acude a una cita ante un juez en cumplimiento de una Notificación de Comparecencia (NTA), el juez emite inmediatamente una orden de deportación en ausencia.

“En la gran mayoría de casos, cuando el inmigrante no se presenta a la audiencia, el juez emite la orden de deportación”, advierte Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Y para reabrirlo se requiere un proceso complejo y difícil con argumentos o razones de peso que expliquen por qué no asistió a la cita. Pero el gobierno es muy duro en esos casos”.

Por su parte, el abogado Alex Gálvez, quien ejerce en Los Ángeles, California, recomendó “hacer todo lo posible por asistir a la audiencia”. Y agregó que: “Aunque esté atrasado para su cita, no deje de ir, haga todo el esfuerzo” y tenga en cuenta que los jueces “emiten las órdenes hasta el fin de las sesiones de ese día, siempre se espera para el fin del calendario. Así es que, aunque vaya un poco tarde, cumpla para que no le emitan una orden de deportación en ausencia”.

Qué hacer durante una operación de arresto

A los más de 928,000 extranjeros con orden de deportación en ausencia se sumarían otros 700,000 con antecedentes criminales, ya sea que estén cumpliendo condena o hayan estado encarcelados, cumplido sus condenas y ahora estén libres, de acuerdo con la información proporcionada por Tom Homan, el nuevo zar de la frontera nominado por el presidente electo Donald Trump.

Los detalles de este capítulo no se conocen por el momento, pero abogados consultados por Univision Noticias anticipan que se conocerán dentro de las primeras órdenes ejecutivas que emita Trump a partid del 20 de enero, cuando comience a construir la nueva política migratoria de ‘tolerancia cero’.

Mientras tanto, el Proyecto de Defensa de los inmigrantes (Immigrant Defense Proyect) recomienda a la comunidad inmigrante conocer sus derechos para poder ejercerlos en caso que se enfrente una redada u operativo de arresto por parte de afentes federales de inmigración.

Explica que “cuando los agentes de ICE van a hogares o a la comunidad para arrestar a no-ciudadanos, frecuentemente dicen mentiras y usan “trucos” para esconder sus identidades e intenciones”. Y que los agentes de ICE “usan trucos para entrar en las casas sin órdenes judiciales y obtener información, o para arrestar a personas afuera de sus casas”.

Un truco común usado por los agentes de ICE es fingir que son policías locales.

Ellos dicen que son policías y no se identifican como agentes de ICE a propósito.

Esto puede ser confuso ya que muchas veces se visten de civiles o usan uniformes que parecen ser de la policía y que no indican que son agentes de ICE.

Los trucos de ICE también pueden ocurrir por teléfono.

La guía lanzada por el proyecto también incluye algunos ejemplos de frases que utilizan los agentes de ICE para engañar a los inmigrantes que buscan para que abran las puertas de sus hogares y puedan detenerlos:

“Policía, abre”

“Soy el detective [nombre]”

“Somos del ‘warrant squad’” (unidad policíaca que busca a personas con orden de arresto por violencia)

“Somos del recinto [x, y, z]”

“Llamo desde [la corte local] para confirmar su dirección”

“Estoy llamando de la oficina de la fiscalía”

“Somos policías buscando a [nombre] por ser víctima de robo de identidad”.

La “tarjeta roja”

El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC), una de las principales organizaciones proinmigrante del país, lanzó una página anunciando la “tarjeta roja”, documento que explica cuáles son los derechos que tiene un inmigrante durante una redada de ICE. (El documento lo puede encontrar y descargar en 16 idiomas, entre ellos español).

El valioso documento explica:

Usted tiene derechos constitucionales

NO ABRA LA PUERTA si un agente de inmigración está tocando la puerta.

si un agente de inmigración está tocando la puerta. NO CONTESTE NINGUNA PREGUNTA de un agente de inmigración si el trata de hablar con usted. Usted tiene el derecho de mantenerse callado.

de un agente de inmigración si el trata de hablar con usted. Usted tiene el derecho de mantenerse callado. NO FIRME NADA sin antes hablar con un abogado. Usted tiene el derecho de hablar con un abogado.

sin antes hablar con un abogado. Usted tiene el derecho de hablar con un abogado. Si usted está afuera de su casa, pregunte al agente si es libre para irse y si dice que sí, váyase con tranquilidad.

ENTREGUE ESTA TARJETA AL AGENTE. Si usted está dentro de su casa, muestre la tarjeta por la ventana o pásela debajo de la puerta.

Entérate de tus derechos

Una tercera página, compartida también por el Proyecto de Defensa de los inmigrantes, incluye información sobre cuáles son tus derechos como inmigrante y qué hacer en caso de una redada.

Quiénes están actualmente en riesgo de ser detenidos:

Aquellos considerados una amenaza a la seguridad nacional;

Aquellos considerados una amenaza a la seguridad pública;

Aquellos considerados una amenaza a la seguridad fronteriza.

Ingresaron sin autorización a Estados Unidos a partir del 1 de noviembre del 2020.

Los agentes del ICE normalmente identifican con anticipación a la persona que desean arrestar. Después visitan las casas, juzgados, refugios, y hasta sitios de trabajo en busca de esta persona. Y cada vez con mayor frecuencia, esperan en la calle para hacer el arresto.

Qué hacer

Haga un plan de antemano con su familia por si lo detiene ICE.

Evite el contacto con inmigración, no aplique por un ajuste de estatus, la ciudadanía o para renovar tu tarjeta de residencia, y no viaje afuera de Estados Unidos sin hablar con un abogado primero.

Evite el contacto con el sistema criminal legal (la policía comparte tus huellas con las agencias de inmigración.

Si usted o un ser querido es vulnerable a la deportación, haga un plan.

En caso de personas con estatus legal y condenas o infracciones

Anteriores, el Proyecto recomienda tener cuidado porque usted puede estar en riesgo, aunque:

Su condena es de hace muchos años;

No tuvo que cumplir una sentencia en la cárcel;

El caso era relacionado a un delito u ofensa menor;

Es Residente permanente legal desde hace mucho tiempo;

Los demás miembros de su familia son ciudadanos estadounidenses.

Los abogados consultados por Univision Noticias también aconsejaron que: