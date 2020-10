Qué pasa si un indocumentado mexicano decide irse de EEUU y no tiene pasaporte: respondemos tus preguntas de inmigración

La usuaria identificada con el nombre de Natalia cuenta que es indocumentada, lleva más de 10 años en Estados Unidos, su pasaporte se venció hace dos años y quiere regresar a México para estar junto a su familia. “¿Puedo irme así no más? ¿Me pedirán papeles en la frontera?”, pregunta.

Nada está escrito

Abogados consultados por Univision Noticias dijeron que no hay nada escrito que explique cómo salir de Estados Unidos de manera segura siendo indocumentado y sin pasaporte. Que todo el proceso es como una especie de lotería en la que se ponen en juego una serie de factores.

“Por lo general los agentes de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (Patrulla Fronteriza -CBP-) no están verificando a todas las personas el estatus migratorio, pero sí le van a pedir un pasaporte válido”, agrega.

Camino a la frontera

Guerrero dice que el problema mayor no se ubica en la frontera, sino “en el camino para llegar a la garita”.

“En la carretera hay varios ‘check point’ de la Patrulla Fronteriza donde le pedirán sus papeles. Es importante llevar pasaporte, tener un documento que confirme una identidad cierta. Si no tiene pasaporte, entonces todo se complica”, advierte.

“Son el blanco de la Patrulla Fronteriza. Mejor que se vaya en carro, porque de esa forma tendrá más chance de llegar a la garita”, añade. “En automóvil es por ahora más seguro, no los van a detectar fácilmente. Pero como le digo, en estos tiempos todo es como una lotería”.

Tramite un pasaporte

“Si no lo tiene, vaya a su consulado para que le entreguen uno, o bien un salvoconducto o su equivalente para que pueda regresar su país”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas (Texas).

El inmigrante debe pedir una cita, cumplir con todas las reglas sanitarias activadas por la pandemia “y llevar un acta o partida de nacimiento”, dice Guerrero. “Si no le dan un pasaporte, puede pedir una carta de ruta o de identidad. Con eso es suficiente pasa salir de Estados Unidos”.

A la pregunta si la persona puede hacer lo mismo en un aeropuerto, presentarse con un pasaporte válido, Barrón dijo que no. “Le pedirán una identificación federal emitida bajo las normas del Real ID. Por eso es más seguro que pueda hacerlo por tierra. Es menos probable que lo detengan, sobre todo si va en automóvil”.

Si tiene orden de deportación

En el caso de que alguien no tiene una orden deportación o una salida voluntaria, “será cuestión de suerte si el agente lo detiene en el aeropuerto o en la garita al momento de salir”, previene. “Pero nunca olvide que en todos los aeropuertos al momento de embarcar le pedirán o un pasaporte válido o una credencial que cumpla con los requisitos del REAL ID. Son más severos en cuestiones de seguridad”.

Si tiene antecedentes criminales

A su vez, Barrón recordó que “una persona que sale de Estados Unidos, no importando si fue deportada o salió por cuenta propia, “le cae automáticamente encima la denominada Ley del Castigo”.

La Ley del Castigo sanciona con tres años fuera del país si la presencia indocumentada fue de 180 días o más, y con 10 años si la presencia no autorizada fue de más de 365 días.

Barrón dijo además que “por último, si es indocumentado y decide irse de Estados Unidos, no olvide que todo será discreción del funcionario si lo detiene, si lo deja salir o lo somete a proceso de deportación. Por tanto, si puede, consulte primero con un abogado para que le de el mejor consejo legal posible”.

La posición oficial

Para el gobierno, los indocumentados que se marchan son extranjeros ilegales que eligen abandonar el territorio de Estados Unidos, en ningún caso fantasmas. Y en el caso de que crucen la frontera hacia el sur, no habría ninguna clase de problema, “a menos que haya algún tipo de operación de inspección” en el camino.

Si bien no existe una respuesta que clarifique protocolos de procedimiento, las autoridades migratorias recuerdan que, en el caso de un viaje aéreo o internacional, las autoridades requerirán un pasaporte o una identificación válida que les permita abordar la aeronave.

En este punto, el agente federal tiene la discrecionalidad no solo de verificar los documentos, sino también de notar si el extranjero tiene un sello de entrada al país. Pero no hay una respuesta que clarifique qué hace la autoridad federal en caso de no existir un sello de entrada y el individuo va de regreso a su país de origen.