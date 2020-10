¿Qué pasó con la reforma migratoria? ¿Por qué no está en la agenda de los demócratas o republicanos en estas elecciones?

Los inmigrantes indocumentados no saben con certeza qué sucederá con ellos después de la elección del 3 de noviembre, cuando los estadounidenses acudan a las urnas a elegir al presidente de Estados Unidos entre el actual mandatario, el republicano Donald Trump, y el exvicepresidente demócrata Joe Biden.

Si bien en sus primeros cuatro años en la Casa Blanca no ha contado con el respaldo del Congreso, a pesar de que en el primer medio término los republicanos controlaron ambas cámaras del legislativo, Trump ha modificado una buena parte del sistema migratorio a golpe de memorandos y acciones ejecutivas, pero quiere más restricciones para seguir complaciendo a sus electores.

Biden en cambio ha prometido deshacer lo actuado por Trump y discutir una reforma migratoria que el expresidente Barack Obama dejó inconclusa en medio de un legado histórico de deportaciones que los inmigrantes indocumentados no olvidan.

“El silencio es malo”

“Llevo muchos años siendo indocumentada y he perdido mucho”, dice la inmigrante guatemalteca Francisca Ajtú, una madre de tres ciudadanos estadounidenses (de 13, 9 y 5 años) cuyo esposo fue deportado en 2014. Es uno de los más de 2.5 millones de expulsados durante el gobierno demócrata.

“Se ha puesto todo más duro desde que (Trump) llegó (a la Casa Blanca en enero de 2017), dice Francisca. “Ha pasado el tiempo y seguimos aquí, pero no sabemos qué va a suceder con nosotros el día de mañana”.

A la pregunta si conoce cuáles son los planes migratorios de los candidatos, responde que “ahora no se habla mucho de eso. Está difícil todo, ni modo. Para mí, ojalá que se mejore, pero no sabemos qué va a pasar después. Esa es la mera verdad".

Tras una pausa, Ajtú dice: “Si no hablan, creo que el silencio es malo. La mera verdad a lo mejor se va a poner peor. El silencio es mal presagio, no es bueno”.

Después de ser deportado en 2014, el esposo de Francisca intentó regresar a Estados Unidos al menos tres veces. “Pero lo agarraron en la frontera y lo enviaron de regreso. Ya no podrá volver”, dice entre sollozos.

Tema “serio”

El activista agrega que el tiempo se está acabando para cerca de medio millón de inmigrantes protegidos por amparos temporales de deportación y ambos candidatos no han tratado el tema en los debates.

Aguiluz dijo, además, que “el que no se hable del tema y lo sigan ignorando es preocupante. Para nosotros es y seguirá siendo prioritario y vamos a seguir dándole vida. Hay 11 millones de personas aguardando una solución justa y humana”, indicó.

Tema clave, pero…

Para otros, si bien el tema es importante, la prioridad para los votantes quizás no lo sea tanto como esperan los activistas.

“ Es importante reconocer que el tema migratorio es clave y es muy importante para nuestro país, pero también es importante reconocer que al centro una gran mayoría de gente (votantes) están viendo la economía y el cuidado de la salud como asuntos que deben ser prioritarios”, dice Wadi Gaitán, vocero de La Iniciativa Libre, un grupo conservador que se define como una organización de base no partidista y sin fines de lucro que promueve principios y valores de la libertad económica para empoderar a la comunidad hispana en Estados Unidos.

El vocero, sin embargo, reconoce que “no hablar de inmigración es una oportunidad perdida, porque no se reconoce la importancia de los inmigrantes en la industria y en el combate de la pandemia del coronavirus”.

Guiados por las encuestas

Para los demócratas el tema de la inmigración es importante, “pero desde el punto de vista de las encuestas la inmigración no sale, no alcanza la lista de los primeros 10 temas de importancia”, dice José Parra, director ejecutivo de Próspero Latino.

Parra dijo además que “el tema de la reforma migratoria no es divisivo como quisiera el presidente para avivar a su base políticas, pero al mismo tiempo el gobierno sigue haciendo de la inmigración un tema. No hay un solo día que no actúe en este sentido”.