Senadores denuncian alto número de casos rechazados en el servicio de inmigración

Una carta despachada seis semanas después de que el servicio de inmigración advirtiera que un simple espacio en blanco (en cualquier formulario) es suficiente para que la agencia rechace un trámite, 12 senadores enviaron una carta a los directores de la agencia para que respondan cuántas personas han sido afectadas por la nueva regla que niega beneficios disponibles por dejar un casillero en blanco en respuestas que consideran “irrelevantes”.

La misiva, fechada el 21 de septiembre, recién se conoció la semana pasada y en ella el grupo de legisladores solicita a Kenneth Ciccinelli y Joseph Edlow, director y subdirector de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) respectivamente, que expliquen el alcance de la medida y las razones por las cuales fue puesta en vigor.

“Escribimos para preguntar sobre cambios recientes en los procedimientos de adjudicación que han causado enormes

dificultades entre las personas (que solicitan beneficios) y los proveedores que los atienden. Y para solicitar una revisión de estas nuevas políticas”, se lee en la misiva.

El grupo de senadores, todos demócratas, añade que “nos ha llamado la atención que, en los programas de asilo, de visa U (para víctimas de violencia) y otras rutinas, las solicitudes ahora se rechazan regularmente por no completar campos irrelevantes o que no influyen en la información necesaria para las adjudicaciones finales”.

“Estos nuevos requisitos, que no fueron anunciados y publicados adecuadamente, y los rechazos frecuentes, han causado confusión entre los solicitantes, creado nuevas cargas adicionales sobre los representantes y defensores de la comunidad inmigrante (abogados) y, probablemente, han disuadido a personas que buscan beneficios que legalmente tienen derecho a solicitar según nuestras leyes”, añaden.

Sin respuestas

Los congresistas indican que a la fecha (21 de septiembre) “no se ha articulado ninguna necesidad legítima para explicar los cambios, ni se han actualizado para garantizar que los solicitantes (de beneficios migratorios) conozcan los requisitos”.

En vista del silencio de USCIS, el grupo envió una serie de preguntas a ambos directores para que expliquen al Senado, entre ellas:





Los motivos para exigir que los campos (espacios) no aplicables o que no corresponda a la situación la solicitud (N/A) sea rechazada antes de una entrevista o audiencia donde esa solicitud se revisará y se agregará información independientemente si se amerita o no;

¿Por qué un campo determinado no puede ser dejado en blanco?;

¿Cuántas solicitudes se han rechazado por estos motivos desde que se aprobó la nueva política y entró en vigor?;

¿Cómo se comunican estos requisitos a los solicitantes pro se desde que estos entraron en vigor?;

desde que estos entraron en vigor?; ¿Cuántas solicitudes pro-se se han vuelto a enviar después de un rechazo?;

se han vuelto a enviar después de un rechazo?; ¿Puede confirmar que las solicitudes rechazadas por no completarse en su totalidad debido a que los campos no aplicables o que no tengan relevancia en el caso se dejaron en blanco y se considerarán presentadas a tiempo?

¿Puede confirmar que las solicitudes rechazadas por no llenar todos los campos -debido a que las preguntas no aplicaban o no eran relevantes- no afectarán el plazo para propósitos de elegibilidad de autorización de empleo?

¿Quién es responsable en cada uno de los Centros de Servicio de USCIS para emitir avisos de rechazo?

¿Puede proporcionar USCIS alguna orientación escrita a quienes emiten avisos de rechazo?

¿Qué respuestas son aceptables para campos no relevantes?

¿Están informando cuál campo que no aplique está siendo rechazado y cuál está siendo aceptado?

¿Cuál es el propósito de solicitar el nombre y el número A (number alien) en la parte posterior de la foto que va engrapada a la solicitud, y por qué es necesario rechazar una solicitud si no va puesto en la aplicación o formulario?

¿Puede proporcionarnos todas y cada una de las políticas relativas al rechazo de formularios por parte de los centros de servicio de USCIS?

Proporcione una relación de todos los costos adicionales y las reducciones en los ingresos resultantes de las políticas sobre las que se preguntó anteriormente, incluidas, entre otras: costos derivados del aumento de la contratación o de las horas trabajadas, y las reducciones en los ingresos como resultado del procesamiento de menos solicitudes por empleado a tiempo completo.

La regla

El 8 de agosto Univision Noticias reportó que la política de ‘tolerancia cero’ no solo se aplica en la frontera para detener la inmigración indocumentada o para perseguir a aquellos inmigrantes que están dentro del país y cometen faltas o delitos. También se implementa en las oficinas de la USCIS y apunta específicamente a los formularios que se utilizan para pedir beneficios.

“De manera exagerada ahora están rechazando más trámites que antes. No sabemos a qué se debe, pero un espacio en blanco, un casillero que no se llena o no se pone nada porque simplemente no aplica al inmigrante que pide un beneficio, es suficiente para que la USCIS (Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración) rechace la petición”, dijo en esa ocasión la abogada de inmigración Lilia Velásquez, quien ejerce en San Diego (California).

“Están regresando muchos casos por este motivo”, agregó. “Antes se utilizaba el criterio que, si la pregunta no aplica al inmigrante, pues se dejaba ese espacio en blanco. Pero ahora sí o sí hay que colocar N/A (No Aplica), porque si no lo hace le regresan el expediente, se gasta más tiempo y hay que volver a llenarlo y enviarlo”.

Velásquez, quien es profesora adjunta de la facultad de leyes en la Universidad de California, en San Diego, indicó que los rechazos “no son apelables, son una pérdida de tiempo” y que en ciertos casos los retrasos “pueden afectar el estatus de permanencia de un extranjero”.

Letra chiquita

En junio USCIS publicó en su página digital una alerta relacionada con el formulario I-918 que utilizan los inmigrantes que piden la protección de la visa U, para victimas de violencia.

“Si usted deja una casilla en blanco, a menos que dicha casilla sea opcional (las casillas opcionales incluyen dirección postal segura, así como casillas que usted debe completar si contestó afirmativamente alguna una pregunta anterior) rechazaremos el formulario”, advierte.

La agencia federal detalló además que, en todas las preguntas, aún si la respuesta es no, ninguno (none) o desconocido (unknown) o no aplica (N/A), debe llenarse el espacio indicado en el formulario.

“El gobierno, bajo las nuevas políticas migratorias, busca cualquier excusa o defecto para rechazar un trámite”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas (Texas).

“Si alguien deja un espacio en blanco y no coloca N/A, la USCIS va a rechazar ese expediente y lo enviará de regreso”, asegura.

Barrón señala que el responsable de este clima de preocupación es la nueva política de tolerancia cero del gobierno de Trump. “En los últimos tres años hemos visto toda una serie de cambios, reglamentos y decretos que ha generado caos y confusión interna. A eso obedece tanto rechazo por tantas diversas razones. Cualquier errorcito es considerado por los agentes de la USCIS para enviar de regreso un expediente”.

El grupo de senadores demócratas, integrado por Kirsten Gillibrand (D-NY); Edward J. Markey (D-MA); Richard Blumenthal (D-CT); Ron Wyden (D-OR); Chris Van Hollen (D-MD); Patty Murray (D-WA); Amy Klobuchar (D-MN); Michael F. Bennet (D-CO); Maria Cantwell (D-WA); Elizabeth Warren (D-OK); Jeffrey A. Merkley (D-OR); y Jacky Rosen (D-NV) pidió as Ciccunelli y Edlow que envíen sus respuestas a más tardar el 2 de octubre.

Univision Noticias preguntó a USCIS qué respondió a la carta. Al cierre de esta nota no había respuestas.