¿Puedo viajar fuera de EEUU si tengo visa, TPS o DACA? Te explicamos lo que necesitas

El permiso de salida

“Sin ese permiso no pueden salir de Estados Unidos las personas con TPS o DACA”, advierte. “Si lo hacen, abandonan automáticamente su estatus legal de permanencia y na no los dejarán entrar nuevamente”.

Solo si tiene una emergencia

Guerrero señala que “si no tiene una emergencia, es mejor que no viaje, no salga de Estados Unidos”. E insiste en que el retorno no depende del permiso de salida, sino de la “discrecionalidad del funcionario que lo recibirá en el aeropuerto o en la garita de la frontera”.