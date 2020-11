Tras las redadas de ICE, qué hacer si tiene una salida voluntaria y se quedó en Estados Unidos

La oleada de redadas de ICE fueron anunciadas a finales de septiembre y forman parte de un esfuerzo del gobierno de Donald Trump por colocar la política migratoria del presidente en la etapa final de su campaña de reelección. Si bien la estrategia no le dio los resultados esperados -su adversario, el demócrata Joe Biden fue proyectado como ganador de la contienda por amplio margen-, las batidas de inmigrantes continúan a nivel nacional.

De qué se trata

Qué hacer

Las advertencias lanzadas por ICE tienen a miles de inmigrantes con los nervios de punta. “Yo recibí una orden de deportación cuando tenía 15 años. Pero firmé una salida voluntaria y no me fui. Ahora tengo 12 años viviendo aquí. ¿Qué haré en caso de tener un encuentro con inmigración y me detengan?”, quiere saber Luis, un usuario de Univision Noticias.