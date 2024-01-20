¿Puede un deportado que recibe una carta de residencia volver a EEUU? Respondemos tus preguntas de inmigración

Video Rescatan a más de 700 inmigrantes encerrados en una bodega en México: los sospechosos fueron detenidos

El usuario identificado como Stefan, pero su nombre es otro y pidió mantener su identidad en reserva, dice que fue deportado de Estados Unidos a México hace cinco años. Pero que hace unos días recibió una carta del Centro Nacional de Visas del Departamento de Estado donde le informan que ya está disponible un cupo de visa para residencia legal permanente (LPR, green card o tarjeta verde).

El problema, agrega, “es que yo fui deportado por un DUI (manejar borracho o bajo la influencia de alguna droga no permitida), pero quiero saber si puedo regresar con mi familia a Estados Unidos”.

PUBLICIDAD

Esta es una de las últimas preguntas que han respondido abogados especializados consultados por la redacción de Univision Noticias. Puedes mandarnos la tuya a: jcancino@univision.net.

Caso complejo que requiere varios pasos

Para el abogado José Guerrero, quien ejerce en Miami, Florida, el caso de Stefan “depende de qué tipo de DUI fue o que motivó su deportación de Estados Unidos. Si fue por una falta simple, el caso puede resolverse por medio de una solicitud de perdón, pero si hay complicaciones, entonces habrá que hacer otro tipo de gestiones para buscar la manera de regresar”.

Guerrero agrega que “también hay que revisar si el motivo por el cual la persona fue deportada lo convierte en inadmisible o solo se trató de una persona indocumentada que cometió una falta simple al volante conduciendo un vehículo automotor”.

“Pero si se trata de un DUI con agravante, por ejemplo, si atropelló a una persona y le causó la muerte o en un accidente provocó daños a la propiedad privada de terceros, es probable que tenga que tramitar un segundo perdón”.

Los perdones mencionados por Guerrero corresponden al I-601, para personas declaradas inadmisibles “por alguna base inadmisibilidad”, dice Guerrero, y el perdón I-212, “para los deportados”.

Otros factores para tomar en cuenta

Como en el caso de Stefan, “no solo hay que tomar en cuenta los personas que la persona necesita tramitar para regresar a Estados Unidos y acceder a la residencia”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

PUBLICIDAD

“También hay que averiguar cómo fue deportada la persona”, indica. “Si se le dio una deportación voluntaria, puede necesitar un perdón por el tiempo ilegal que estuvo aquí” para quitarse de encima el peso de la denominada Ley del Castigo, que sanciona hasta con 10 años fuera si la estadía indocumentada pasó de los 365 días.

En caso de que la permanencia indocumentada pase de los 180 días, el castigo es de tres años sin poder regresar al país.

Sin embargo, agrega Gálvez, “este tipo de perdón solo puede ser gestionado si la residencia (green card) le fue pedida por una esposa residente, una esposa ciudadana, un papá residente o un papá ciudadano. Ellos son los únicos que pueden levantar el Castigo de los 10 años por medio del Perdón Provisional” por medio del formulario I-601-A.

Ahora bien, “si lo deportaron y no le otorgaron salida voluntaria y la residencia le fue pedida por una esposa o padre ciudadano o residente, necesitará dos perdones”, precisa Gálvez. “Uno que se pide con el formulario I-601 y otro con el formulario I-212”.

También existe un tercer perdón disponible, el I-212H “en el caso de ciertos crímenes más graves”, señaló.

De que se trata el Perdón I-212(H)

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) explica que el perdón I-212(H) “proporciona una exención por motivos de inadmisibilidad por delitos, lo que puede ser sorprendentemente útil para personas indocumentadas, solicitantes de VAWA (por violencia doméstica) o residentes permanentes”. Y agrega que “se puede aplicar varias veces y tiene el potencial de renunciar a una condena por delito grave agravado (a menos que esté relacionado con drogas)”.

PUBLICIDAD

También puede utilizarse “tanto afirmativamente como en caso de defensa ante la deportación y no siempre requiere prueba de dificultad extrema” para conseguirlo.

USCIS advierte que, “desafortunadamente, no se puede utilizar para renunciar a condenas o conductas por drogas, excepto por un solo incidente que involucre la posesión de una pequeña cantidad de marihuana”.

Requisitos para ganar un perdón 601

USCIS también explica que para ser elegible a una exención de inadmisibilidad debe proporcionar, entre otros:





Evidencia que demuestre por qué usted cualifica para una exención de inadmisibilidad, lo que depende de la(s) causal(es) de inadmisibilidad que le aplican a usted y debe incluir evidencia que demuestre por qué deberíamos otorgar una exención de inadmisibilidad como cuestión de discreción.

Evidencia para apoyar su reclamo de dificultad extrema (si corresponde).

Si va a solicitar una exención que requiera que demuestre dificultades extremas que le afectarían a un cónyuge, padre, hijo o hija de un ciudadano estadounidense o residente permanente legal, debe presentar evidencia que demuestre la relación familiar y evidencia que muestre cómo la denegación de admisión podría provocar dificultades extremas a su familiar cualificado.

Si usted es un auto-peticionario VAWA, podría mostrar cómo la denegación de admisión causaría dificultades extremas a su familiar cualificado o a usted mismo.

Evidencia que apoye una exención de admisibilidad debido a una enfermedad transmisible de relevancia para la salud pública (si corresponde).

Evidencia que apoye su petición de exención de vacunación (si corresponde).

Evidencia que apoye una exención por inadmisibilidad a causa de un desorden físico o mental y comportamiento dañino asociado.

Evidencia que apoye una exención por fraude de inmigración o falsa representación (si corresponde).

Evidencia que apoye una exención por inadmisibilidad debido a su membresía en un partido político totalitario (si corresponde).

Evidencia que apoye una exención por admisibilidad debido a trata de extranjeros (si corresponde).

Evidencia de que amerita una exención si es un solicitante de TPS.

El DUI hay que tomarlo en cuenta

El origen de muchos casos de deportación o de problemas de inmigrantes hispanos para asentarse en Estados Unidos tiene que ver con tres letras: DUI. En inglés significan 'Driving Under the Influence', es decir, manejar bajo los efectos de alcohol o drogas.

PUBLICIDAD

Si bien en algunos países América Latina no es penalizado rigurosamente, en EEUU se trata de un delito muy grave que convierte al conductor bebido en un criminal. Aunque no haya cometido un accidente, para una persona con la ciudadanía estadounidense implica arresto, juicio y cuantiosas multas que aumentan por el grado de alcohol en el cuerpo, la reincidencia o si hay menores en el auto (disparándose si hay daños o lesiones).

En el caso de inmigrantes, esto mismo tiene además consecuencias definitivas para la permanencia en el país, en especial para un indocumentado, pero también para cualquiera que tenga visado o tarjeta de residencia (green card).

“Aquí hay que entender que el cargo de DUI descalifica a un indocumentado del amparo de su deportación (en e caso de dreamers o titulares de TPS). Las cortes consideran este cargo como algo muy grave, y las consecuencias inmigratorias son terribles porque lleva a la deportación”, explica Lilia Velásquez, profesora adjunta de la Facultad de Leyes de la Universidad de California en San Diego. “Manejar bajo la influencia del alcohol se trata de una situación extremadamente seria”, apunta.

“Los jueces en este tipo de procesos analizan los peligros que conllevan a la sociedad si una persona conduce borracha", recalca. "Algunos clientes dicen, cuando reciben los cargos, que no hubo daños, que solo chocaron un poste y dañaron su carro, pero no es así como lo ven los tribunales. Ellos analizan las consecuencias que pudieron haber resultado por manejar borracho, los muertos que hubiesen resultado por impactar a otro automóvil. Es algo bastante serio”.

PUBLICIDAD

Las consecuencias de manejar bajo la influencia del alcohol también son tenidas en cuenta en los consulados al momento de analizar si otorgan o no una visa. “Si un cónsul durante una entrevista determina que la persona ha tenido cargos por DUI o tiene sospechas de que es alcohólica, lo mandará con un psicólogo para saber qué tan serio es el problema. Y una vez tenga en sus manos el informe sobre el estado de salud de esa persona, decidirá si le otorga o no la visa”, explica Velásquez.

Nota:

Guerrero advierte que si Stefan "en el tiempo que ha estado fuera deportado ha intentado ingresar sin permiso, lo detuvieron y lo volvieron a deportar, en ese caso el panorama es otro. Puede que, incluso, haya perdido sus derechos de prmanencia en Estados Unidos".